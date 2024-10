Dozvoljena je do 15 mikrona i one deblje kese od 50 mikrona.

Zabrana upotrebe plastičnih kesa, ali i plastike zajednokratnu upotrebu. Sudeći po reakcijama koje koje smo zabilježili, to im neće teško pasti.

Upravo zbog štetnosti se i ukidaju plastične kese, koje se najviše koriste u marketima.

"Dozvoljena je znači do 15 mikrona i one deblje kese od 50 mikrona. To su one deblje kese sa ručkama koje se dobijaju kada se nosi teži teret, odnosno kada se kupuje možda u ovim prodavnicama sportske opreme i tako", kazao je Nenad Vitomirović iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

"Važno je da zamjena ovim kesama koje se okidaju budu cegeri, ranci, neke višekratne torbe koje se vrlo lako spakuju i mogu da stanu u džep, njih nikada u problem nositi sa sobom, a da ne bude alternativa tome ona deblja plastična kesa i da se onda ona koristi i dalje za odlaganje smeća jer na taj način primjena će biti kontraproduktivna", kazala je ekološka aktivistkinja Nina Mihailović.

Pored plastičnih kesa, biće zabranjene plastične slamčice, ali i posude za hranu od ekspandirnog polisterina, kao i čaše za napitike od istog materijala, prenosi rtcg.0

A da li su trgovci spremni za primjenu zakona, nijesmo uspjeli saznati. No, ukoliko se ogluše o zakon, mogu biti kažnjeni od hiljadu do 40 hiljada eura.

Naša tržišna inspekcija će suštinski vršiti nadzor nad privrednim subjektima, subjektima koji se bave prodavanjem, proizvodnjem ili stavljanjem ovih kesa upromet.

Kazne za fizička lica u od 500 do 2.000 eura. Nove mjere udružile su izvršnu vlasti i civilni sektori, koji zajedno poručuju da njihova efikasnot zavisi od kolektivnog truda svih nas.