Jasmina Janković Mišnić, šefica odsjeka za upravljanje otpadom u Ministarstvu ekologije objašnjava koje kese će biti zabranjene.

Izvor: MONDO

20. oktobra stupa na snagu Zakon o upravljanju otpadom, kojim će biti zabranjena upotreba plastičnih kesa, ali ne svih.

Jasmina Janković Mišnić, šefica odsjeka za upravljanje otpadom u Ministarstvu ekologije za RTCG objašnjava koje kese će biti zabranjene.

"Od 20. oktobra stupa na snagu zabrana upotrebe plastičnih kesa za nošenje debljine zida od 15 do 50 mikrona. Da približim gledaocima to su one kese koje su im davali u marketima na kasi. Dok su dozvoljene kese do 15 mikrona, to su one tanje kese za pakovanje hrane i porizvoda. Kese preko 50 mikrona nijesu zabranjene ali će prodavci morati da plaćaju naknadu za upotrebu tih kesa. Naknada će se naplaćivati svakog mjeseca, oni će dostavljati Agenciji za zaštitu životne sredina izvještaj o količini prodatih kesa, na osnovu njega će Agencija dostavljati visinu nadokande. Ta nadoknada se uplaćuje u Eko fond koji će ta sredstva da iskoristi za rješavanje nekih ekoloških pitanja i za podizanje svijesti građana", navela je ona.

Osim zabrane kesa, imaćemo i zabranu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, prenosi RTCG.

"Tu su prije svega štapići za uši, osim štapića za uši koji se kroiste u medicinske svrhe, plastični pribor za jelo, slamčice, drške plastične za balone, određene kutije za pakovanje hrane. Drugi proizvodi od plastike koji nijesu obuhvaćeni ovom zabranom od 20. oktobra obuhvaćeni su sistemom proširene odgovornosti", kazala je ona.

Kako je pojasnila kese za smeće ne spadaju u tu zabranu.

Raspon kazni za nepoštovanje zakona će se kretati od 1000-4000 eura.