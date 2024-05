Procijenjena vrijednost te javne nabavke iznosi 40.000 eura sa PDV-om, a ponude na tender se podnose zaključno sa 20. majem kada će u 11 sati u prostorijama JPMD u Budvi biti upriličeno i njihovo otvaranje.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je tender za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta buduće lungo mare šetališne staze na potezu od crkve Svetog Roka u Donjoj Lastvi do Lepetana u opštini Tivat.

Procijenjena vrijednost te javne nabavke iznosi 40.000 eura sa PDV-om, a ponude na tender se podnose zaključno sa 20. majem kada će u 11 sati u prostorijama JPMD u Budvi biti upriličeno i njihovo otvaranje.

Rok za izradu idejnog rješenja novog šetališta je 60 dana od dana sklapanja ugovora, dok je rok za izradu glavnog projekta 80 dana od dana dobijanja saglasnosti glavnog gradskog arhitekte na predloženo idejno rješenje.

Kako se navodi u propozicijama tendera, tehničku dokumentaciju treba uraditi u svemu prema urbanističko-tehničkim uslovima iz novembra 2018. godine izdatim od Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata, Opština Tivat, dopunom urbanističko-tehničkih uslova iz decembra 2022. godine izdatim od istog sekretarijata, rješenju o konzervatorskim uslovima iz decembra 2022. izdatim od Uprave za zaštitu kulturnih dobara - područna jedinica Kotor, odluci o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa iz juna 2022. donesenom od Skupštine Opštine Tivat, programskim zadatkom sa elementima urbanističko tehničkih uslova iz juna 2022. god. izdatim od opštinskog Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata, te Projektnim zadatkom iz decembra 2023. godine, pišu Vijesti.

Prema projektnom zadatku, lungo mare pješačka šetališna staza gradiće se uz pojas Jadranske magistrale na potezu od Bašića do ulaza u trajektno pristanište u Lepetanima, u dužini od oko 2.300 metara na koti od 1 do 2 metra visine iznad nivoa mora. Od Baošića do skretanja na sa magistrale na obalni put do crkve Svetog Roka u Donjoj Lastvi već postoji šetališna staza koja je izgrađena prije dvadesetak godina, pa će se novo šetalište nastaviti na nju dalje sjeverno, u pravcu Lepetana.

Nova šetališna staza biće širine od 1,5 do dva metra, a predviđeno je da na mjestima gdje je treba raditi u moru koje sada dolazi do pojedinih djelova same magistrale, ona bude napravljena konzilno ili na novim potpornim zidovima koji će biti obloženi lokalnim kamenom, ne remeteći postojeću liniju obale. Radovi treba da obuhvate i popločavanje staze uobičajenim materijalima za trotoare i šetališta (prefabrikovani betonski elementi ili kamene ploče), javnu rasvjetu u LED tehnologiji, atmosferske odvode i adekvatnu infrastrukturnu opremljenost šetališta (parkovske klupe, korpe za otpatke, zaštitnu ogradu, info table).

Ukupna površina novog šetališta iznosiće oko 5.000 kvadrata a planirano je da se u njegovom trupu postavi i novi kanalizacioni kolektor za potrebe Lepetena, Opatova i dijela Donje Lastve,pišu Viijesti.

O izgradnji tog obalnog šetališta Morsko dobro i Opština Tivat pričaju još od 2017. godine, ali se do sada na tom planu nije daleko odmaklo. U 2021. Morsko dobro je u svom budžetu bilo planiralo 300.000 eura za početak izgradnje prve faze šetališta od Bašića do Lepetana, ali se od toga odustalo jer je na inicijativu lokalne uprave Tivta, odlučeno da se napravi novi projekat koji bi predviđao da se u trup šetališta ugradi i novi kanalizacioni kolektor za ovaj dio tivatske opštine.