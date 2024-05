Trajekt će biti spreman za špic sezone i kada se vrati sa remontam on će raditi 24 sata dnevno.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Flota trajekata preduzeća Morsko dobro biće potpuno spremna za predstojeći špic glavne ljetnje turističke sezone, a raspoloživi kapaciteti brodova neće biti problem za odvijanje saobraćaja, već ograničeni propusni kapacitet zastarjele Jadranske magistrale u Tivtu i Herceg Novom.

To su poručili predstavnici Sektora pomorskog i priboalnog saobraćaja JP Morsko dobro koji su za predstavnike medija organizovali obilazak trejekta "30. avgust" u Kamenrima, prije nego što taj brod danas isplovi na obimniji remont u Hrvatskoj.

JPMD je naime, nakon ponovljenog tendera, sa hrvatskom firmom Brodoremont Punat iz istoimenog grada na ostrvu Krk, zaključilo ugovor vrijedan skoro pola miliona eura sa PDV-om, za redovno dokovanje i remont ovog 52 godine starog trajekta koji je JPMD prople godine za 569.000 eura kupilo od hrvatske firme ABM Tours iz Neviđana, pišu Vijesti.

Starom trajektu je 21. oktobra prošle godine kada je povučen iz upotrebe, isteklo važanje privremenog sertifikata o sposobnosti za plovidbu koji mu je u februaru te godine kada je upisan u registar izdala Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore (UPSUL).

Na opravci u Hrvatskoj brod će provesti 40 dana a na njemu će biti obavljeni obimniji zahvati pa će se "30. avgust" u Boku nakon ovog remonta vratiti u nekoliko izmijenjenog izgleda u odnosu na aktuelni.

"Tokom remonta ukloniće se pramčani i krmeni tornjevi sa jarbolima i svjetlosnom signalizacijom, skinuti postojeće, te napraviti i ugraditi nove pramačne i krmene rampe za ukrcaj vozila na trajekt, izradiće se novi zaštitni boksevi za hidrauliku tih rampi, te zamjeniti kompletan sistem hidraulike, odnosno bokoštitnica u ukupnoj dužini od 80 metara na oba boka broda. Planirano je i da se ugrade novi nosači i postave novi gumeni bokoštitnici na pramcu i krmi trajekta kako bi se na taj način olakšalo njegovo pristajanje i zadržavanje uz obalu tokom ukrcaja i iskrcaja vozila u Lepetanima i Kamenarima, izradi kompletna nova instalacija izduva glavnih i pomoćnih motora kroz dimnjak trajekta jer je postojeća porozna, repozicionira svjetlosna signalizacija sa tornjeva koji se uklanjaju na komandni most trajekta, te obave uobičajeni dokovski radovi na trupu, ventilima i VSP propulzorima broda", nabrojio je diplomirani inženjer brodomašinstva Saša Mrvaljević, koordinator Tehničke službe u Sektoru pomorskog i priobalnog saobraćaja JPMD, kako pišu Vijesti.

On je istakao da je "30. avgust" siguran i bezbjedan brod i da će nakon predstojećeg remonta, dobiti novi sertifikat UPSUL-a o sposobnosti za plovidbu i biti vraćen u operativnu upotrebu na liniji preko tjesnaca Verige.

Poslovođa u Sektoru pomorskog i priobalnog saobraćaja, kapetan Aleksandar Crvenko kazao je da je "30. avgust" sigurno najbolji i liniji Kamenari-Lepetane najviše odgovarajući od svih osam trajekata sa kojima raspolaže JPMD.

"Imali ste i sami priliku da obiđete brod i uvjerite se da stanje trupa nije takvo kako se pričalo u našoj javmsti, već naprotiv, da je brod u osnovi veoma dobar, a da ovo što se izvana vidi da je dotrajalo i u lošijem stanju, se odnosi se najviše na elemente iznad glavne palube koje je relativno lako zamijeniti i urediti", kazao je Crvenko dodajući da su radnici JPMD već i sami obavili dio tih poslova, mijenjajući dotrajale limove na djelovima brodske ograde, a ostatak će završiti brodogradilište na Krku.

On je novinare proveo kroz potpalublje i mašinski prostor "30. avgusta" pokazujući dobro stanje limova trupa od kojih je čak 80 odsto promijenjeno prilikom posljednjeg velikog remonta tog broda 2016. u Hrvatskoj.

Vodu koje ima među rebrima u lijevom krmenom dijelu broda, on objašnjava poroznošću brtvi na palubnim portelama kroz koje u unutrašnjost curi kišnica, a što će kaže, biti riješeno tokom predstojećeg remonta.

Naime, svojim kapacitetom, karakteristikama i posebno manevarskim mogućnostima, '30. avgust' se u praksi pokazao kao najbolji i karakreristikama ove linije najprilagođeniji od svih brodova kojima raspolažemo. VSP propulzori mu daju odlične manevarske karakteristike, a dužina, širina i visina rampi su takvi da bez problema i po najnižoj osjeci i najvisočijoj plimi '30. avgust' može ukrcati autobuse i druga slična velika vozila sa kojima imamo teškoće prilikom ukrcaja na druge trajekte. Ovaj brod je lani dok je plovio nekoliko mjeseci na ovoj liniji, 'okrenuo' preko 1,2 miliona eura, a nije ga moglo zaustaviti nikakvo loše vrijeme ili nešto slično, što dokazuje da se u njega isplati uložiti i da će on nastaviti da dobro i pouzdano služi i u narednom periodu", ističe Crvenko, kako pišu Vijesti.

On je objasnio da je UPSUL lani prilikom upisa "30.avgusta" u crnogorski registar brodu izdala tek privremene papire o sposobnosti za ploviodbu zato što je trajekt trebalo da bude dokovan prije nego što bi dobio redovni sertfikat - tzv. klasu. Nije međutim, mogao da objasni zašto UPSUL tada nije priznao klasu koji je ovom trajektu već ranije izdao Hrvatski tregistar brodova i koja je važila do maja 2026. Dodao je da će do početka ljeta biti završeno i 15-dnevno dokovanje sa osnovnim dokovskim radovima na najvećem trajektu "Ruka pravde", a već su završeni ti poslovi na malim trajektima "Lepetane" i "Kamenari", dok će njihov treći blizanac "Perast" na dok ići krajem godine.

"'Igalo' će biti dokovano nakon ljeta, a "Teodo" i "Grbalj" su lani bili na doku u Bijeloj, pa su im nakon izvještaja ronilaca, o stanju trupa, papiri produženi za još godinu dana", nabrojio je Crvenko dodajući da će trajekti uskoro i mnogo bolje izgledati jer će JPMD prevazići višemjesečne probleme koje ta državna firma ima sa javnim nabavkama boja i drugih materijala neophodnih za održavanje flote.

"Najveći problem su nam bili tenderi i budžet JPMD koji nije bio usvojen na vrijeme. Sada smo to riješili i uskoro će nam skladiša biti puna svih materijala i opreme neohodne za redovno održavanje brodova, pa će stoga i trajekti ubuduće biti mnogo ljepši, ofarbani, uredniji i bez korozije", istakao je Crvenko.

Naglasio je da potrebe saobraćaja prevazilaze prosječne kapacitete trajekta koje je JPMD lani kupilo od bivšeg operatera linije u Boki, privatne kompanije Pomorski saobraćaj i da i samu obalnu infrastrukturu treba prilagoditi novim i većim brodovima. Istakao je da je u godinu dana koliko traje naplata trajektnog prevoza flote JPMD, bez policijskih, vatrogasnih i drugih vozila državnih službi koje ne plaćaju karte, trajektom sa jedne na drugu stranu Bokokotorskog zaliva prevezeno ukupno preko 1,6 miliona vozila svih kategorije i da je prihod od prodaje karata iznosio oko 8,1 miliona eura.