"Ono što je predviđeno kao pozajmica, ako je bude bilo, a vjerovatno će biti potrebno tokom naredne godine da se interveniše, ona će isto ići u depozite, zato što i pred cijelom Evropom, pa i pred Crnom Gorom, jedna neizvjesna godina."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državna kasa u ovom trenutku ima 200 miliona eura u depozitima, saopštio je premijer Dritan Abazović i dodao da građani mogu da budu relaksirani.

"Ono što je predviđeno kao pozajmica, ako je bude bilo, a vjerovatno će biti potrebno tokom naredne godine da se interveniše, ona će isto ići u depozite, zato što i pred cijelom Evropom, pa i pred Crnom Gorom, jedna neizvjesna godina, kada je riječ o energetskoj i krizi hrane", kazao je Abazović novinarima u Budvi gdje se održava sastanak ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope.

On je rekao da se u Vladi nadaju da će sve proći bez bilo kakvih šokova.

"Međutim, ideja Vlade je vrlo odgovorna, a to je da mi u državnoj kasi imamo novac za servisiranje svih potreba građana ukoliko dođe do nekih nepredviđenih šokova. Ukoliko se ti šokovi izbjegnu, to će olakašti situaciju u crnogorskoj ekonomiji", saopštio je Abazović.

Komentarišući budžet za narednu godinu, koji je Vlada u ponedjeljak utvrdila, Abazović je saopštio da su zadovoljni i da je to najveći budžet koji je Crna Gora do sada vidjela, prenose Vijesti.

"Noviteti u budžetu su da će prvi put biti povećane zarade za prosvjetare i za ljude zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Upravi policije. Takođe, biće povećane penzije i sva djeca će primati dodatak od 1. januara“, precizirao je Abazović.

Takođe, i kapitalni budžet će, ako se izuzme auto-put koji je otvoren 13. jula, biti najveći do sada.

"Kada je riječ o kapitalnim projektima služili smo se logikom da ne želimo da stvari u budžetu budu mrtvo slovo na papiru. Sve može da se stavi u budžet, ali mi smo dali prioritet projektima za koje postoji dokumentacija spremna za njihovu realizaciju. Ideja je da naredne godine, oni projekti koji su predviđeni kapitalnim budžetom, počnu da se realizuju“, dodao je Abazović.

On je naveo da postoji razlog za optimizam, jer se ekonomija poboljšava, i ove godine će ojačati 7,7 odsto, a naredne manje.

"Treba da ostvarimo jedan ambijent u kojem će moći da počne realizacija velikih kapitalnih projekata naredne godine i to je ambicija Vlade", zaključio je Abazović.