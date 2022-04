Cijene mliječnih proizvoda poskupiće polovinom aprila za oko 12 odsto. To su Danu kazali stočari, dok otkupljivači i prerađivači mlijeka nijesu željeli da preciziraju za koliko i tačno kada će poskupiti mliječni proizvodi.

Izvor: TV Prva/Shutterstock/Natalya Stepowaya

Proizvođači mlijeka i dalje su nezadovoljni raspodjelom novca od poskupljenja i otkupnom cijenom, pa ponovo prijete prekidom isporuke.

Predstavnik proizvođača mlijeka Vlado Lakić je naveo za Dan da je nakon sastanka sa ministrima Aleksandrom Stijovićem i Milojkom Spajićem prekinuta obustava mlijeka, ali da je realno očekivati da za 10-ak dana ponovo obustave isporuku.

Iz ministarstva su nas obavijestili da će početkom iduće sedmice uplatiti po 20 eura po grlu stoke. I ta cijena je niža nego što su nam davali prije, ali bolje i to nego ništa. I dalje imamo problem sa otkupljivačima, koji će za 12 odsto podići cijenu prema marketima, odnosno građanima, a od toga će nama podići cijenu otkupa za dva centa", naveo je Lakić za Dan.

On ističe da je u međuvremenu dodatno skočila stočna hrana, te da će se i ta dva centa povećanja u međuvremenu izgubiti.

"Od 16. aprila će porasti cijena mlijeka, a mi smo opet u istoj situaciji i ne znamo šta će biti dalje. Još pregovaramo, ali vrlo je realno da već u narednih desetak dana ponovo krenemo u obustavu, jer nemamo konkretnijih pomaka, a situacija je veoma teška. Djeluje da su svi digli ruke, i da svaki dogovor važi samo dok se završi sastanak. Svi smo u nebranom grožđu, ali vidjećemo šta će se dešavati u narednom periodu", naglasio je Lakić za Dan.

Kako bismo saznali koliko se tačno planira podizanje cijena mliječnih proizvoda prema građanima, naša redakcija je kontaktirala i vlasnika kompanije Lazine Milutina Đuranovića, ali on nije želio da komentariše najavljeno poskupljenje. Ranije nam je kazao da će polovinom aprila doći do korekcije cijena, ali da će do tada tačno utvrditi za koliko.

Proizvođači se još se nadaju da će država preduzeti konkretne mjere, odnosno poštovati dogovore sa sastanka, ali navode da su cijene inputa poslednjih dana dodatno porasle, pa i onih obećanih dva centa povećanja otkupne cijene više gotovo ne znače ništa. Kako je saopštio Milko Živković, predsjednik Udruženja stočara, obustava isporuke je prekinuta, ali problem je daleko od riješenog.

"Obustava isporuke prekinuta je nakon sastanka sa ministrima, kada je dogovoreno da se PDV-a rastereti stočna hrana i proizvodnja mlijeka. Otkupljivači su tada istakli da će polovinom aprila povećati otkup za dva centa, jer se pokazalo da je proizvodnja mlijeka u Crnoj Gori nerentabilna. Kakve će efekte i posledice imati ovo stanje koje je sada tek ćemo vidjeti, ali je sigurno da neće biti dobre. Ministri su se potrudili da koliko im zakon dozvoljava izađu u susret, a za dalje intervencije gotovo da nemaju prostora. Ostaje nam da čekamo da problem riješi neko drugi, a to bukvalno znači da mlijeko u okruženju poskupi, pa da se te cijene preliju i u Crnu Goru", zaključio je Živković za Dan.