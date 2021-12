Vlasnik kompanije Uniprom, Veselin Pejović, pozvao je predstavnike svih parlamentarnih stranaka, ministarstava, javnih preduzeća i Privredne komore (PKCG), da u periodu od 10. do 21. januara posjete KAP i upoznaju se sa dokumentacijom koja ih bude zanimala

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Pejović je saopštio da se poziv ne odnosi na premijera Zdravka Krivokapića, potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića i ministra ekonomskog razvoja, Jakova Milatovića.

„Izuzetak u odnosu na pozvane moramo napraviti personalno prema premijeru, koji je jedan od glavnih zagovornika da se KAP zatvori, potpredsjedniku Vlade, koji je Uniprom optužio da se bavi fasifikovanjem i pranjem novca, kao i ministru ekonomije koji je denucirao pred stranim ambasadorima ovo privredno društvo, služeći se neistinama“, saopštio je Pejović.

On je predstavnike političkih partija, ministarstava, javnih preduzeća i PKCG pozvao da do 10. januara pošalju najave i navedu spisak neophodne dokumentacije, a od 10. do 21. januara dođu u upravnu zgradu KAP-a, gdje će biti izložena i transparentno prikazana sva arhivska dokumetacija: personalna, komercijalna i finansijska.

Pejović je dodao da uprava kompanije preuzima obavezu da pojasni svako pitanje koje bude postavljeno i dodao da pozvani imaju pravo da dovedu stručnu osobu koja bi pomogla u identifikaciji i tražnju onoga što bi ih interesovalo.

On je najavio da će biti organizovan i kratak obilazak fabrike i svega što je preduzeto na unapređenju poslovnog ambijenta u proteklih sedam godina.

Pejović je rekao i da se nada da će se na taj način smanjiti bestijalni napadi na njega i njegovu kompaniju, koji su u ovom momentu prouzrokovali društvenu i poslovnu štetu od 500 nezaposlenih i 200 miliona smanjenog izvoza.

Iz kompanije su saopštili da se zainteresovani do 10. januara mogu prijaviti na e-mail [email protected], kako bi im bile obezbijeđene akreditacije i ulazak u krug fabrike.

Pejović je podsjetio i na, kako je rekao, demagoške, populističke, neiskrene i neistinite ponude, koje su odbijene.

„Elektroprivredi (EPCG) je ponuđeno da preuzme proizvodnju aluminijuma za nula ura, ali je ta ponuda odbijena. Tvrdili su da KAP vrijedi 300 miliona eura. Ponudio sam im da mi isplate 50 miliona eura, a ostalih 250 miliona ulože u ekonomiju zemlje, ali su odbili“, naveo je Pejović.

On je podsjetio da su radnicima obećna 24 lična dohodka, ukoliko se zaustavi proizvodnja, ali da se od tada niko ne oglašava.

„Obećali su da će sve radnike koji su ostali bez posla zaposliti, a nijesu ih primili nakon šest sati čekanja na ulici“, kazao je Pejović.

On je dodao da to radi kako bi njegova kompanija bila dobar primjer svim privrednicima u Crnoj Gori da njih, koje međunarodni privredni subjekti prepoznaju kao vrhunske partnere i koji posluju zakonski i etički, ne smiju zaplašiti nikakvim inspekcijama, tužbama, ličnim frustracijama i mržnjom.