Vasnik kompanije Uniprom koja upravlja Kombinatom aluminijuma Podgorica Veselin Pejović obratio se radnicima KAP-a, kojima je kazao da će uprkos zatvaranju dobijati po 450 eura u narednih šest mjeseci. On se njima zahvalio na svemu.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Pejović i izvršni direktor KAP-a Nebojša Dožić kazali su da će oni u narednom periodu dobijati plate kako bi period traženja novog posla mogli lakše da podnesu.

"Htio sam da s vama zajednički idemo u razvoj KAP-a, nažalost danas sam ovdje da bi se bavili drugom problematikom. Nažalost, zbog svega što se dešava nijesmo u mogućnosti da nastavimo primarnu proizvodnju aluminijuma. Vi ćete narednih šest mjeseci dobijati po 450 eura platu kako ne bi u potpunosti ostali bez primanja", istakao je Pejović.

Nebojša Dožić se osvrnuo na aktuelna dešavanja i izazove s kojima se susrijeće kompanija, ali i podsjetio radnike na prethodne događaje koji su uslovili gašenje primarne proizvodnje aluminijuma. On je objasnio i da je nemoguće podnijeti gubitke koji bi bili uslovljeni ponudom koju je dala EPCG, a koja podrazumijeva ogromnu cijenu struje, najveću koju jedna fabrika aluminijuma plaća na svijetu.

On je podsjetio i da je poslat dopis EPCG-u uz pitanje zašto je jedino KAP izuzet iz kategorije najznačajnijih potrošača. Dodao je i da je veoma važno da se uradi plansko gašenje ćelija jer jedino na taj način možda nekad može da se ponovo podigne elektroliza.

"Poštovani zaposleni, svi uposleni u KAP-u, došao sam danas da svima zahvalim na zajedničkom radu, vašem stručnom angažovanju takođe i našem menadzmentu, kojeg sam zatekao a sada vidim da sam dobro postupio što ga nijesam ni mijenjao. Takođe, posebna zahvalnost ide direktoru Dožiću i njegovim prvim saradnicima. U KAP sam došao 2014 godine. Sami znate da sam ga kupio u stečaju i to na drugom javnom oglasu koji je svima bio dostupan. Niko se drugi nije prijavio jer niko nije vidio perspektivu ove fabrike. Kako se metalima bavim čitav zivot ja sam vjerovao da KAP može da radi a posbno sa stručnim i radnim kadrom",navodi Pejović.

Dodaje:"Trudio sam se da redovno izmirujem zarade a trudio sam se i da izdržim proizvodnju kada je ona bila nepovoljna zbog stanja na berzi. Mi smo naše ispunili i ja sam vam zahvalan za ovo vrijeme i uloženog velikog truda da KAP ponovo postane ono što je i bio a to je najveći industrijski subjekat u Crnoj Gori".

"Dobro vam je poznato sve što se dešavalo u vezi obnove ugovora za isporuku električne energije. Takođe, laži i kelvete na moj račun da želim preko građana da steknem profit od 100mil.eura. Laži i neistine da će zaposliti sve otpuštene radnike kao i spremnost da preuzmu fabriku. Fabrika im je ponuđena i to besplatno, što nijesu prihvatili. Nisu se javili ni da pitaju za sudbinu radnika, radnih mjesta i njihove egzistencije. Na mene prevaliti cijenu električne energije a poskupiti je građanima-na to apsolutno nijesam htio da pristanem",navodi on.

Dodaje:"Danas prestajemo sa radom KAP-a posle 50 godina. Ako se stabilizuje tržište za nastavak njegovog rada, računam na vas sve ovdje prisutne. Zato ću vam narednih 6 mjeseci isplaćivati po 450€ mjesečno. Direktor Dožić kao vaš poslodavac i dalje ostaje prvi čovjek ove kuće, pa će vas o svemu blagovremeno obavještavati radi vaše orjentacije i eventualne mogućnosti da nađete drugi radni angazman".

"Više se od ovoga nije moglo. Još jedanput hvala svima. Znam da nemate razloga radovati se predstojećim praznicima ali ću poželjeti vama i vasim porodicama kao što bih i svojoj puno zdravlja",istakao je vlasnik Uniprom KAP-a-poručuje on.