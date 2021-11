Premijer Crne Gore nedavno se u Beogradu sastao sa liderima susjednih država, Aleksandrom Vučićem i Edijem Ramom, a jedno od pitanja sa današnje pres konferencije Krivokapića, bilo je postavljeno upravo tim povodom.

Nakon pitanja novinara kojeg je zanimalo da li je istina da je Krivokapić na pomenutom sastanku kazao da će Crna Gora biti članica EU već sledeće godine, što je izazvalo razne reakcije, premijer je kazao da mu je vrlo neprijatno, ali da će prepričati kompletan razgovor:

"Taj razgovor je išao: "Aleksandre, evo Crna Gora će 2022. da bude članica EU." Ja sam, naravno, rekao da će biti sigurno 2024. godine i da ćemo mi da zamijenimo Britaniju. Na šta je on rekao. "Ako i to uradite, ja ću vam lično kupiti helikopter”. A ja sam rekao da će mi to biti još veći motiv”, saopštio je Krivokapić na današnjoj konferenciji za novinare, gdje je govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori.