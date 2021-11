Premijer Zdravko Krivokapić kazao je danas da je nakon razgovora sa izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom njegova Vlada dobila punu podršku na putu ka EU

Ova Vlada je dobila podršku za nastavak svoga puta, kazao je premijer.



"Rad ove Vlade je osvježenje za današnje pristupe na EU putu. Imamo jasnu viziju koja je okrenuta budućnosti", kazao je Krivokapić.



On je kazao da će autoput biti završen u saradnji sa Srbijom do decembra 2022. godine, a da će naša država do 2025. biti članica EU.



"Nema novih zaduživanja, ali ako postoji šansa da neki kredit zamijenimo sa povoljnijim to ćemo iskoristiti".





Govoreći o političkoj krizi, premijer je kazao da krizu izazivaju politički lideri.



"Oni su odlučili da je bolje ići nekim drugim putem. Đe vodi taj put? Da li ćemo da iznevjerimo građane? Ja znam da ovu podršku, ova tri projekta, ne postoji građanin koji bi protiv njih glasao, jer obezbjeđuju dostojanstveniji život. Da li je neko prije nas to mogao, jeste, a da li ej želio, to je drugo pitanje", kazao je premijer i pozvao sve da se udruže.



"Naša jedina nada je da se udružimo, dobra namjera je pola realizacije posla. Ko nema dobru namjeru, Vlada ili neko drugi? Raduje me činjenica da je Eskobar prepoznao naše rezultate. Ako se ova Vlada bavi samo crkvom, pa gdje su nam onda ovi ekonomski rezultati", kazao je premijer.

On je kazao da neće podnijeti ostavku i zapitao se kako rezultate ove Vlade prepoznaje EU, ali ne i Crna Gora.



"Neko ne želi da vidi rezultate", rekao je premijer.



Govoreći o velikoj smrtnosti od koronavirusa u zemlji, premijer je rekao da je naša država po tom pitanja na nivou Slovenije.



"Uradili smo sve što je u našoj moći. Predložili mjere, nabavili vakcine", kazao je Krivokapić.





Komentarišući razgovor u Beogradu, koji je novinarima prenio albanski premijer Edi Rama, Krivokapić kaže da je rekao da ce Crna Gora biti nova članica i zamijeniti Veliku Britaniju.

Objašnjavajući zašto misli da će Crna Gora ući u EU 2025, rekao je da što se tiče Vlade, mogu završiti sve do decembra 2025.

Kazao je da po novoj metodologiji pregovaranja mora biti isporučen rezultat. "Crna Gora je mala i ne može ugroziti nijednu članicu i na Balkanu mora postojati svijetli primjer", istakao je.



Premijer je rekao da zna šta i kako može da se uradi u Crnoj Gori kako bi građani osjetili boljitak.



"Autoput je trebao da bude gotov, izgubili smo silne godine. Nemamo vremena za nadgornjavanja i čekanja. Neko želi da ostanemo zatočenici nekog vremena i neke politike. Svaka opcija koja bi išla na nove izbore je gubljenje vremena", kazao je premijer.



Krivokapić odgovarajući na pitanje o podršci predlozima Vlade u skupštini, kazao da "dobrota predloga" treba da bude prioritet u odnosu na političku moć. On je rekao i da priprema analizu rada ministarstava, kao i da niej zadovoljan radom tri ministarstva, ali da je zajedništvo ključ upjeha.



"Neki će ministri biti i smijenjeni", kazao je Krivokapić ne precizirajući o kojim ministrima je riječ.



Govoreći o manjinskoj vladi, koju bi podržao DF, premijer je rekao da se to shvata kao namjeru da se ova vlada smijeni sa bilo kakvom vladom.



"Spreman sam za 16 +2 model rekonstrukcije vlade, ali kada su pojedini političari upoznati sa kriterijuma od kojih ja neću odustati, krenuo je bojkot. Od izvora vode dva putića, ja sam ponudio jedan", rekao je Krivokapić



Premijer je još jednom ponovio da ima dovoljan broj antitijela zbog čega se još uvijek nije vakcinisao.



"Kad taj broj padne barem ispod 100 ja ću preduzeti korake. Slušam savjet svog ljekara koji kaže da nema potrebe da primam vakcinu", kazao je premijer.