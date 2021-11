Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da ministar poljoprivrede Branislav Nedimović nije poštovao "dres kod" prilikom dočeka predsjednika Vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića na beogradskom aerodromu, ali i dodala da iza tog postupka nije bilo "nikakve zle namjere".

Ona je posle sastanka sa premijerom Zdravkom Krivokapićem izjavila da je crnogorskog zvaničnika trebalo da sačeka ministar spoljnih poslova Nikola Selakovića ali da avion kojim se vraćao iz Atine, nije mogao da sleti na vrijeme.



"U poslednjem trenutku je na aerodrom otišao ministar poljoprivrede Branislav Nedimović jer je on i potpredsjednik Vlade Srbije. On često krši 'dres kod', to je njegov manir. To nije nešto čemu pridaje posebnu pažnju. Prekršen je diplomatski protokol ali ne sa nekom zlom namjerom. Nekad morate da razumijete i lične preference ljudi, ni ja nisam osoba koja se drži ustaljenih protokola", rekla je Brnabić na konferenciji za novinare u Beogradu.