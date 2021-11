"Jedini čovjek koji trenutno ucjenjuje je Zdravko Krivokapić, a njega podržava tri poslanika parlamentarne većine, međutim on ipak drži vlast", kazao je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić za Adria TV.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Mandić je za Adria TV kazao da žele da sagrade novu Vladu, kao i da im je dosta šarenih laža “poput ovih da će plate biti velike”.

Mandić je gostujući na TV Adria ocijenio da je, ako je već politički neiskusan Krivokapić makar u kontekstu hrišćanskog morala trebalo da podnese ostavku i da parlamentarnoj većini da uradi ono što su građani tražili.

“Mislim da je jedina osoba koja ucjenjuje upravo Krivokapić. Ako bude dobre volje kod partnera u Skupštini, vjerujem da ćemo imati dogovor kakva nam Vlada treba i ko treba da bude njen premijer. Kada postignemo taj dogovor onda će biti najmanje bitno hoće li Krivokapić podnijeti ostavku”, kazao je Mandić poručivši da su novi izbori krajnje rješenje ukoliko se ne postigne dogovor.

Naglašava i da se protiv DF-a vodi kampanja, na način što se prenosi priča u kojoj se predstavljaju kao rušioci Vlade.

“Mi želimo da sagradimo novu Vladu, nije nam cilj da rušimo i obaramo bilo šta. Prirodno je da izaberemo novu Vladu. Nije mi jasno kako nije neprijatno premijeru da vodi politiku ako ima podršku tri ili četiri poslanika. Umjesto da nam saopšti hvala vam dobri ljudi što ste dali priliku da budem premijer, imao sam najbolje namjere nije ispalo dobro, on se prema nama odnosi kao prema neprijateljima”, rekao je Mandić.

On je kazao za Adria TV da se liderima DF-a javljaju nezadovoljni glasači koji kažu da se nakon 30. avgusta osjećaju izdanim i prevarenim.

“Žale se da trenutni ministri ne odgovaraju na pitanja građana i da za njih nemaju vremena. Ti ljudi su nam dali moć da promijenimo takve stvari. Nema drugog odgovora, od onoga da je ovo stanje neodrživo. Ostalo nam je tri godine da pokažemo da građani koji su nas glasali nisu pogriješili. Oni su nezadovoljni, to nam kažu hiljade ljudi. Jedan čovjek čuva fotelju a ispada da su hiljade ljudi u krivu a taj jedan u pravu”, ističe Mandić.

Kako je naveo, vrijeme do kraja mandata žele da preuzmu kako bi nadoknadili i ovu izgubljenu godinu.

“Nama je dosta šarenih laža poput ovih da će plate biti velike. Mi smo to imali prilike da čujemo. Niko nije Vladi branio da maršalove planove ugradi u budžet. Sve ovo što se priča moglo je da bude u budžetu u junu ako je postojao taj novac. Vlada nije uspjela da spriječi da se 14 puta za godinu dana poveća cijena goriva. To je bio interes građana. Ko je branio Vladi da poveća plate do sada. Zanemarljivo je povećanje od vremena bivše vlasti, sada se obećava neki nagli skok, to su političke poruke nema tu novca koji bi to obezbjedio”, smatra Mandić.

Kampanja protiv DF-a osmišljena u inostranstvu

Mandić je uvjeren da je u inostranstvu osmišljena kampanja kojom se javnost plaši od ulaska DF-a u Vladu.

“Tu kampanju sprovode predstavnici NVO sektora koji šire priče da je važniji interes stranaca koji finansiraju te NVO od interesa građana Crne Gore. Oni to rade zbog svojih grantova i novca koji dobijaju iz inostranstva. Oni su ubijedili ljude da treba primjeniti model ekspertske Vlade. Inostrana kampanja muti vodu u Crnoj Gori. Ne treba predsjednik Bošnjačke stranke da se plaši predsjednika DF-a. Mi treba da sarađujemo, imamo mnogo dodirnih tačaka. Pružamo ruku BS da uđu u vlast i da preuzmu odgovornost za upravljanje zemljom”, kazao je on za Adria TV.

Mandić napominje da niko nije rekao da je protiv ulaska DF-a u Vladu Crne Gore, rekavši da to nije stav međunarodne zajednice.