Premijer Zdravko Krivokapić imao je spreman plan rekonstrukcije Vlade, na čijem spisku nije bilo čelnika Demokratskog fronta, prenose Vijesti.

Da bi preduprijedili početak razgovora o tome, oni su objavili da je vrijeme da se razgovara o nekoj novoj vladi, saznaju Vijesti iz više izvora.

Jedan izvor Vijesti kazaoo je da je bio "pripremljen predlog liste ministara koji ostaju i onih koji bi mogli pokriti ostala ministarstva".

"Planirano je da budu sazvane konsultacije i da se razgovara o tom predlogu," tvrdi izvor Vijesti.

Krivokapić je, podsjetimo, 21. septembra saopštio da pristaje na rekonstrukciju Vlade i više resora, ali pod određenim uslovima od kojih je jedan da on bira ministre.

Kako je tada saopšteno iz kabineta premijera, rekonstrukcija Vlade bi bila zasnovana na nekoliko principa. Jedan je da predsjednik Vlade odlučuje o tome koji su ministri rezultatima u proteklom periodu odgovorili izazovima resora koje pokrivaju.

Vlada bi imala, kako je pojasnio, tri potpredsjednika. Aktuelni potpredsjednik Dritan Abazović bi bio prvi potpredsjednik, a ostali bi bili i resorni ministri.

U saopštenju je navedeno da je premijer odlučio da resori koji su se pokazali kao obimni sa aspekta njihove funkcionalnosti budu podijeljeni saglasno dogovoru sa parlamentarnom većinom:

“Kandidate za nove ministre predlaže predsjednik Vlade nakon konsultacija sa parlamentarnom većinom, posebno vodeći računa o prošlogodišnjem sporazumu nosilaca tri izborne liste, kompetentnosti i rodnoj ravnopravnosti”

Krivokapić je juče saopštio da Vlada ima podršku "sve dok se nešto novo ne desi".

"Da bi se to novo desilo, moraju se pokrenute određene procedure koje to obezbjeđuju. Za novu Vladu i premijera treba da postoji saglasnost 41 poslanika, da li će to biti u skorije vrijeme ili ne, ja ne znam", ocijenio je on u Beogradu na pres konferenciji sa predsjednicom Vlade Srbije, Anom Brnabić.

Prema informacijama "Vijesti" predsjednik Vlade je za potpredsjednike planirao da ostavi Dritana Abazovića (GP URA) kao prvog vicepremijera, a da druge dvije pozicije pokrivaju Branka Bošnjak (Pokret za promjene) i Momo Koprivica (Demokrate). Ranije je u saopštenju iz njegovog kabineta objavljeno da bi novi potpredsjednici bili zaduženi za određene resore- odnosno ministarstva.

Ideja je bila da ostanu osam ministarstva a da ih ukupno bude 16 ili 17, a u opciji za neka od tih mjesta su bili Božena Jelušuć i Suada Zoronjić (URA) Zdenka Popović i Boris Bogdanović (Demokrate), Zatim Strahinja Bulajić i Slaven Radunović (DF), zatim bivši ministar policije Andrija Jovićević, lider SNP Vladimir Joković i poslanica Danijela Đurović, te Miroslav Jeremić, Mirko Lalatović, Mara Šćepanović i Danijela Pavićević, sadašnja direktorica "Službenog lista" i bivša poslanica SNP.

Jedno mjesto premijer je namijenio manjinama.

Najveći konstituent vlasti u Crnoj Gori- Demokratski front (DF) je 1. novembra objavio da neće biti rekonstrukcije Vlade. Jedan od lidera DF Andrija Mandić kazao je tada da je došao trenutak da konstatuju da se zbog Abazovića i Krivokapića završava faza razgovora za rekonstrukciju Vlade, podsjećaju Vijesti.

Krivokapić je juče rekao da od stupanja na funkciju ima "opstrukciju koja je neprimjerena". "Ako želimo da se igramo sa državom, dajte da se igramo. Sa državom ne može da se igra bilo koji političar, bez obzira na bilo koju podršku. Narod je važniji od bilo koje politike, a pogotovo političkih lidera koji zbog nedivljivosti pokušavaju da pokažu svoju moć", kazao je Krivokapić u Beogradu.

Poručio je da je spreman za bilo kakav vid saradnje koja će unaprijediti rad Vlade i svih državnih institucija, kako bi ih ojačali i učinili takvim da građani imaju benefit od toga.

Komentarišući izjavu premijera da DF ucjenjuje, Slaven Radunović je juče novinarima rekao da je logičan potez da premijer podnese ostavku jer mu je lista koju je predvodio na izborima i skupštinska većina uskratila podršku.

"A to što neko želi da morališe DF-u,:"Nećete nas valjda srušiti sa DPS-om", ne, mi hoćemo da pravimo vladu sa onima koji su pobijedili na izborima 30.avgusta. Svi smo tu, 41 nas je, svi smo živi i zdravi, možemo ponovo da glasamo. Ako se ovaj projekat nije pokazao kao dobar, dajte da ga promijenimo", kazao je Radunović.