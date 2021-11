Povodom najave Demokratskog fronta da će insistirati na izboru nove vlade, predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić istakao je da se radi o ucjenama, a da ucjene teško podnosi.

Izvor: Vlada Crne Gore/B. Ćupić

Krivokapić je naglasio da pitanje nove vlade i izbora traje od 4.decembra prošle godine.

“Pitanje nove Vlade traje od decembra prošle godine i ništa se nije desilo. Što znači da ova Vlada ima podršku sve do onog trenutka dok se nešto novo ne desi. Da bi se to desilo moraju se pokrenuti određene procedure koje to obezbjeđuju. Za novu Vladu i novog premijera treba da postoji saglasnost 41 poslanika. Od početka stupanja na dužnost imam jednu nevjerovatnu opstrukciju. Ako hoćete da se igrate sa državom dajte da se igramo. Sa državom ne mogu da se igraju bilo koji političari bez obzira na bilo koju podršku. Građani su važniji od bilo kakve politike, a pogotovo pojedinačnih političkih lidera koji na taj način zbog nevidjljivosti pokušavaju da pokažu svoju moć”, kazao je Krivokapić, odgovarajući na pitanja novinara.