Za funkciju potpredsjednice Vlade za zdravstvo i socijalno staranje predložena je dr Jelena Borovinić Bojović

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić uputio je Skupštini predlog za rekonstrukciju 44. Vlade, kojim je predložio imenovanje četiri nova člana izvršne vlasti. Poslanici će danas, na sjednici zakazanoj za 11 časova, raspravljati i glasati o kandidatima za potpredsjednicu Vlade za zdravstvo i socijalno staranje, ministra saobraćaja, ministra sporta i mladih, kao i ministra bez portfelja.

Za funkciju potpredsjednice Vlade za zdravstvo i socijalno staranje predložena je dr Jelena Borovinić Bojović, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja pulmologije, koja je do nedavno bila predsjednica Skupštine Glavnog grada Podgorice, prenosi CdM.

Rođena je 29. avgusta 1975. godine u Podgorici. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine, a potom završila specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz pulmologije, obje sa najvišim ocjenama.

Karijeru je započela kao ljekar opšte prakse u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć i Domu zdravlja Podgorica, nakon čega je radila na Infektivnoj klinici Kliničkog centra Crne Gore. Od 2009. godine bila je internista na Odjeljenju pulmologije, a od 2016. godine subspecijalista pulmolog. Prije ulaska u izvršnu vlast obavljala je dužnost načelnice Odjeljenja pulmologije Interne klinike KCCG.

Funkciju ministarke zdravlja obavljala je od decembra 2020. do aprila 2022. godine. U biografiji navodi da nije član nijedne političke partije, govori engleski jezik, udata je i majka dvoje djece.

Za ministra saobraćaja predložen je Radoš Zečević, diplomirani pravnik i član Nove srpske demokratije. Rođen je 20. aprila 1962. godine u Podgorici, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore tokom 2020. godine, gdje je predsjedavao Zakonodavnim odborom, bio član Administrativnog odbora i Odbora za rodnu ravnopravnost, kao i zamjenik člana Stalne delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Mediterana. Trenutno obavlja funkciju izvršnog direktora preduzeća Putevi Podgorica.

Za ministra bez portfelja predložen je Jovan Jole Vučurović, profesor srpskog jezika i književnosti i dugogodišnji poslanik Nove srpske demokratije, prenosi CdM.

Rođen je 7. juna 1973. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. U aktuelnom sazivu parlamenta predsjednik je Odbora za ljudska prava i slobode, dok je član više skupštinskih odbora, među kojima su Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbor za bezbjednost i odbranu, Odbor za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa, kao i Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu.

U prethodnim mandatima bio je angažovan u odborima za međunarodne odnose, iseljenike i antikorupciju, kao i u Stalnoj delegaciji pri Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

Za ministra sporta i mladih predložen je Zoran Jojić iz Socijalističke narodne partije, profesor fizičkog vaspitanja, sportski radnik i nekadašnji atletičar.

Rođen je 5. novembra 1974. godine u Beranama. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u rodnom gradu, dok je Fakultet za fizičko vaspitanje i kulturu završio u Prištini.

Radio je kao profesor u osnovnoj školi u Štitarima i Gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Bio je sekretar za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa nevladinim organizacijama u Opštini Berane, a od 2018. godine savjetnik predsjednika Opštine za društvene djelatnosti.

Tokom sportske karijere nastupao je za atletske klubove Berane, Priština i Jump. Višestruki je prvak Crne Gore u disciplinama 100 metara, skoku udalj i troskoku, osvajač bronzane medalje na Univerzijadi 1997. godine u Nišu u skoku udalj, kao i nekadašnji državni rekorder u mlađim kategorijama.

Jedan je od osnivača Atletskog kluba Lim, a 2013. godine proglašen je za najboljeg trenera Berana. Dobitnik je Zlatne plakete Atletskog saveza Crne Gore iz 2020. godine, a kao trener od 2009. godine radio je sa brojnim reprezentativcima Crne Gore i Bosne i Hercegovine.