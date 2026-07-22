Prvobitno je ranije danas dio partija vlasti tražio na Kolegijumu šefa parlamenta Andrije Mandića (NSD) da se danas ne zasjeda zbog njihovih stranačkih obaveza.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini Crne Gore Predlog za promjenu sastava 44. Vlade, kojim predlaže imenovanje četiri nova člana izvršne vlasti. Među predloženima je Jelena Borovinić Bojović za potpredsjednicu Vlade za zdravstvo i socijalno staranje, dok bi resore saobraćaja i sporta preuzeli Radoš Zečević i Zoran Jojić, a Jovanu Jolu Vučuroviću bi pripala funkcija ministra bez portfelja.

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Prema predlogu Spajića, za potpredsjednicu Vlade za zdravstvo i socijalno staranje predložena je Jelena Borovinić Bojović, za ministra saobraćaja Radoš Zečević, za ministra sporta i mladih Zoran Jojić, dok je za ministra bez portfelja predložen Jovan Jole Vučurović.

U obrazloženju dostavljenom Skupštini, Spajić navodi da se predlog podnosi u skladu sa Poslovnikom Skupštine, koji uređuje postupak promjene sastava Vlade tokom trajanja njenog mandata.

“U skladu sa članom 176 Poslovnika Skupštine Crne Gore dostavljam predlog za promjene u sastavu Vlade u toku trajanja mandata Vlade u pisanoj formi”, naveo je Spajić.

On podsjeća da Ustav Crne Gore propisuje da Skupština bira i razrješava predsjednika i članove Vlade.

“Imajući u vidu navedeno, a shodno članu 82 stav 1 tačka 12 Ustava Crne Gore kojim je propisano da Skupština bira i razrješava predsjednika i članove Vlade, podnosim Skupštini predlog da se izaberu navedeni članovi 44. Vlade Crne Gore”, stoji u obrazloženju koje je potpisao premijer Milojko Spajić.

O predlogu za rekonstrukciju Vlade odlučivaće poslanici Skupštine Crne Gore na sjednici parlamenta.

Još nije poznato kada će biti održana sjednica Skupštine o rekonstrukciji Vlade. Premijer Spajić će prema planiranom raspored sjutra i preksjutra boraviti u radnoj posjeti Češkoj.