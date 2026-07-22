“Pred sam kraj sjednice Kolegijuma, promijenili su odluku i predlagali da eventualno popodne počne sjednica parlamenta. Na kraju je dogovoreno da nema sjednice”, kazao je izvor CdM-a iz Skupštine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iako su neki poslanici vlasti najavili danas, ipak, neće biti sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj bi se odlučivalo o rekonstrukciji Vlade, saznaje CdM.

Prema nezvaničnim saznanjima CdM na Kolegijumu predsjednika Skupštine predstavnici Nove srpske demokratije NSD Andrije Mandića i Demokrata Alekse Bečića su tražili da danas ne bude sjednice Skupštine zbog njihovih partijskih obaveza.

“Pred sam kraj sjednice Kolegijuma, promijenili su odluku i predlagali da eventualno popodne počne sjednica parlamenta. Na kraju je dogovoreno da nema sjednice”, kazao je izvor CdM-a iz Skupštine.

Navodno premijer Milojko Spajić na Vladi nije ni najavio rekonstrukciju.

Prema ranijim najavama ministri bi trebalo da budu Jovan Vučurović i Radoš Zečević obojica iz NSD-a. Vučurović bi bio ministar za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, dok bi Zečević trebalo da preuzme resor saobraćaja.

Rekonstrukcija Vlade trebalo bi da obuhvati i podjelu Ministarstva sporta i mladih. Resor sporta ubuduće bi trebalo da vodi funkcioner Socijalističke narodne partije (SNP) Zoran Jojić, dok bi oblast mladih trebalo da bude pripojena Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

U Vladu bi, kao nova potpredsjednica zadužena za zdravstvo, trebalo da uđe i bivša predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović.