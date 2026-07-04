Iz SUBNOR-a poručuju da bi uklanjanje imena Radosava Ljumovića predstavljalo negiranje antifašističke tradicije Crne Gore i pozivaju odbornike da sačuvaju postojeći naziv ustanove.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore (SUBNOR) oštro je reagovao na inicijativu dijela članova Savjeta Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ za promjenu naziva te ustanove, ocjenjujući da je riječ o pokušaju obračuna sa tekovinama antifašizma.

Iz SUBNOR-a su saopštili da Biblioteka već 67 godina s ponosom nosi ime pjesnika, publiciste i revolucionara Radosava Ljumovića, koji je, kako navode, kao dobrovoljac poginuo u Španskom građanskom ratu 1938. godine, boreći se za ideale antifašizma.

„Crna Gora je utemeljena na antifašizmu, što predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti države i jedan od uslova za pristupanje evropskoj zajednici. Zato je njegovanje i afirmacija antifašističkog nasljeđa obaveza svih građana, ali i državnih i političkih struktura“, navodi se u saopštenju.

Iz SUBNOR-a smatraju da se, umjesto očuvanja tih vrijednosti, sve češće pokušava izvršiti revizija istorije i oslobodilačke tradicije Crne Gore.

Kako ističu, uklanjanje imena Radosava Ljumovića, kojeg opisuju kao komunistu, političkog zatvorenika, antifašistu i učesnika Španskog građanskog rata, predstavljalo bi grubo prekrajanje istorije i skrnavljenje kulturne tradicije.

Posebno su naglasili da je nekorektno u ovoj inicijativi suprotstavljati ime Radosava Ljumovića i Marka Miljanova.

„Marko Miljanov ima svoje zasluženo mjesto u istoriji Crne Gore koje niko ne može osporiti. Međutim, uklanjanje simbola antifašizma, među kojima je i ime Radosava Ljumovića, znači negiranje tradicije i kulture Glavnog grada i Crne Gore“, poručili su.

Iz SUBNOR-a su pozvali nadležne institucije i odbornike Skupštine Glavnog grada, koja je 1959. godine donijela odluku da Biblioteka ponese ime Radosava Ljumovića, da odbace inicijativu za njegovu promjenu.

Kako zaključuju, uz puno poštovanje prema Marku Miljanovu, smatraju da Narodna biblioteka treba da zadrži ime Radosava Ljumovića, koje, kako navode, predstavlja dio istorijske istine, kolektivnog pamćenja i antifašističkog nasljeđa Crne Gore.