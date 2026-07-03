Predsjednica Savjeta Gorica Vukićević bila uzdržana, dok dio pravnika i odbornika tvrdi da promjena nije moguća bez izmjene odluke o osnivanju ustanove

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Savjet Narodne biblioteke „Radosav Ljumović“ donio je odluku da se naziv te ustanove promijeni u Biblioteka „Marko Miljanov“, prenose Vijesti.

Kako Vijesti prenose, predsjednica Savjeta Gorica Vukićević potvrdila je da su za promjenu imena glasali Novica Đurić, Emilo Labudović i Bećir Vuković, dok je ona bila uzdržana, a članica iz reda zaposlenih opravdano odsutna.

Vukićević je kazala da smatra da Savjet ne bi trebalo samostalno da odlučuje o promjeni naziva ustanove, već da je o tome potrebno razgovarati sa stručnom javnošću, nadležnim institucijama i osnivačem – Glavnim gradom.

„Svakako sam o tome obavijestila gradonačelnika, koji je uvažio nezavisno djelovanje Savjeta i pojasnio da će konačnu odluku donijeti Skupština Glavnog grada“, rekla je Vukićević.

Kako prenose Vijesti, dio pravnika i više izvora iz Glavnog grada smatra da promjena naziva nije moguća bez saglasnosti odbornika, jer je u Odluci o osnivanju ustanove jasno navedeno da je riječ o Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“, pa bi prethodno morala biti izmijenjena ta odluka.

Odbornik Pokreta za Podgoricu Dragutin Vučinić takođe smatra da o ovom pitanju mora odlučivati Skupština Glavnog grada, podsjećajući da su upravo odbornici 1959. godine donijeli odluku da biblioteka nosi ime Radosava Ljumovića.

Prema informacijama koje prenose Vijesti, nakon odluke Savjeta slijedi dalja procedura, a konačan ishod zavisiće od odluke Skupštine Glavnog grada.