U Skupštini Crne Gore danas će biti održana posebna sjednica posvećena Premijerskom satu, na kojoj će premijer Milojko Spajić odgovarati na pitanja poslanika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković tražiće odgovor na pitanje da li će Vlada, u saradnji sa Glavnim gradom i evropskim partnerima, istrajati u realizaciji dugo najavljivanog projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, piše CdM.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević fokusiraće se na nezadovoljstvo dijela građana, pa će Spajića pitati da li je spreman, i kada, da održi razgovor sa stanovnicima MZ Botun upravo na temu izgradnje istog postrojenja.

Pitanje o stanju u prostoru postaviće poslanik Socijaldemokrata Branislav Nenezić, koji će od premijera tražiti odgovor da li je usvajanjem Zakona o legalizaciji gradnje zaustavljena nelegalna izgradnja u Crnoj Gori.

U ekonomskom segmentu, poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar tražiće stav Vlade o predlogu GP URA koji se odnosi na finansijsko obeštećenje bivših radnika državnih preduzeća u stečaju, a koji će se naći na predstojećoj sjednici parlamenta.

Poslanik Bošnjačke stranke Amer Smailović interesovaće se za planirani kapitalni budžet za 2026. godinu, posebno u dijelu koji se odnosi na projekate u opštini Bijelo Polje.

Poslanik Posebnog kluba Ilir Čapuni pitaće premijera o planu realizacije projekta izgradnje mosta na rijeci Bojani, koji je Crna Gora ugovorila sa Albanijom, prenosi CdM.

Čapuni će podsjetiti da je sporazumom precizirana dinamika realizacije, kao i da je Albanija već opredijelila budžet i imenovala osobe zadužene za projekat, dok je u predlogu budžeta Crne Gore za 2026. za tu namjenu predviđeno tek 10.000 eura.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović od premijera tražiti da precizno navede ključne razlike u djelovanju institucija, da se izjasni da li je u njegovom mandatu postojao ijedan slučaj potencijalne zloupotrebe bezbjednosnih službi, te da objasni kako vidi poređenja sadašnje i bivše vlasti u moralnom i političkom smislu.

Na evropsku agendu fokusiraće se poslanik Socijalističke narodne partije Bogdan Božović, koji će tražiti da Spajić objasni kako planira da valorizuje činjenicu da je Crna Gora ispunila svih 15 završnih mjerila u pet pregovaračkih poglavlja, naročito u kontekstu očekivanja od decembarske Međuvladine konferencije.