Kako navode iz ASK-a, bivši šef države Milo Đukanović po prestanku funkcije podnio je izvještaje o prihodima i imovini sa, kako navode, netačnim i nepotpunim podacima.

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) još 2019. godine inicirala je postupak pred Agencijom.

„Utvrđuje se da je Milo Đukanović u toku obavljanja funkcije predsjednika Crne Gore, odnosno u periodu po prestanku funkcije, podnio Agenciji izvještaje o prihodima i imovini sa netačnim i nepotpunim podacima, jer nije prijavio pokretnu imovinu pojedinačne vrijednosti veće od 10.000 eura, koja se odnosi na kolekciju ručnih satova, na osnovu čega je prekršio član 25, stav 2 i 3, a u vezi sa članom 26, stav 1, tačka 3, alineja 2 Zakona o sprečavanju korupcije“, navodi se u dispozitivu odluke Agencije, koju potpisuje vršilac dužnosti direktora Dušan Drakić.