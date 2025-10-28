Plan Vlade na polju imigracione politike jedno je od pitanja poslanika na koja će premijer Milojku Spajiću (Pokret Evropa sad) odgovarati u četvrtak u parlamentu.

"Kakav je plan Vlade na polju imigracione politike? Znamo da nas Evropska komisija upozorava da moramo voditi odgovorniju viznu politiku i što prije je uskladiti s viznom politikom Evropske unije. Šta ćete preduzeti da uvedete red u, za sad, nekontrolisan priliv stranih državljana iz svih krajeva svijeta kod nas, kojih već sad ima oko 20 odsto (ukupne populacije države)?", glasi pitanje nezavisne poslanike Radinke Ćinćur, prenose Vijesti.

Pitanje na sličnom fonu postavila je i poslanica Socijalističke narodne partije (SNP) Slađana Kaluđerović, koja je kazala da se "u posljednje vrijeme u javnosti sve češće ukazuje na pitanje sve većeg broja državijana Turske koji se u posljednje vrijeme doseljavaju u Crnu Goru, narocito u primorskim opstinama i u Podgorici".

Kazala je da takav trend, "iako formalno u okviru zakona, otvara ozbiijna pitanja o demografskoj, ekonomskoj, ali i bezbjednosnoj dimenziji tog procesa".

"Da li Vlada Crne Gore ima precizne podatke o obimu i karakteru doseljavanja drzavljana Turske. Da li se vrši analiza mogućih posljedica po demografsku strukturu i tržište nekretnina, kao i da li će Vlada preduzeti mjere kojima bi se obezbijedila puna kontrola i zastita nacionalnog interesa Crne Gore, poštovanje međunarodnih obaveza i evropskih standarda?", upitala je Kaluđerović.

Pitanje imigracije aktuelizovalo je ranjavanje Podgoričanina M. J. u subotu veče u kom su, prema tvrdnjama Uprave policije, učestvovali državljani Turske i Azerbejdžana, što je izazvalo seriju incidenata - od ksenofobnog skandiranja, preko demoliranja restorana do paljenja automobila u vlasništvu turskih državljana...

Šef poslaničkog kluba Spajićevog Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić pitao je koji su konkretni planovi i značajni ciljevi koje Vlada namjerava da ostvari u preostale dvije godine mandata, pišu Vijesti.

"Ukoliko Izvještaj o radu tužilaštva ne dobije većinu od ukupnog broja poslanika u Skupštini, da li smatrate da je time izgubljen legitimitet i da li bi (vrhovni državni tužilac) Milorad Marković trebalo da podnese ostavku?", pitao je šef i poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović kazao je da "s obzirom na činjenicu da u kontinuitetu napadi na policiju i institucije upravo dolaze iz političko-kriminalnih struktura koje su decenijama upravljale državom kao privatnim posjedom", pita:

"Da li su napadi na bezbjednosni sektor izraz očaja i panike onih koji su godinama koristili bezbjednosni sektor za bogaćenje svojih sinova, kumova i poslovnih partnera kroz nezakonite koncesije, privatizacije i državnu imovinu prodatu za milion, pa otkupljenu za deset, sada kad se njihov svijet mafije, šverca, korupcije i stanova konačno sudara sa svijetom pravde, vladavine prava i države koja pripada svojim građanima?", kazao je Bogdanović.

"Kako komentarišete sljedeće činjenice: da je godisnja inflacija u Crnoj Gori najviša u poslednjih 16 mjeseci (od maja prošle godine); da je godišnja inflacija u Crnoj Gori vise nego dvostruko veća nego inflacija u zemljama eurozone; da je godisnja inflacija u Crnoj Gori veća nego u 19 od 20 zemalja EU koje koriste euro, odnosno u 25 od 27 zemalja EU, dok je samo jedna od sedam zemalja regiona (uključujuci Hrvatsku i Sloveniju) zabilježila veću godišnju stopu rasta cijena; da je u poslednjih pet i po godina cijena hrane gotovo duplo više porasla kod nas nego u EU, farmaceutskih proizvoda triputa, medicinskih usluga četiri do četiri i po puta, igračaka 15 puta?", glasi pitanje predsjednika poslaničkog kluba Socijaldemokrata (SD) Borisa Mugoše.

Mugoša je pitao i koje mjere je Vlada Crne Gore preduzela u prethodnih 6 mjeseci u cilju suzbijanja rasta cijena?

Poslanica Demokratske narodne partije (DNP) Jelena Kljajević pitala je koje konkretne benefite i koristi, kako za građane tako i za crnogorsku privredu, Vlada očekuje od prisustva i širenja poslovanja Wizz Air-a u Crnoj Gori.

"Šta ste kao premijer uradili da bi spriječili rast cijena proizvoda i usluga u Crnoj Gori, s obzirom da ste Vi i Vaša Vlada svojim odlukama da povećate porez na usluge u turizmu, kao i poreze i akcize na širok spektar proizvoda i usluga, uz narušavanje poslovnog ambijenta i stabilnosti javnih finansija - najodgovorniji za rast inflacije i slabljenje kupovne moći građana Crne Gore?", pitao je predsjednik kluba poslanika Građanskog pokreta (GP) URA Miloš Konatar.

Poslanik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković pitao je, uvažavajući značaj koji ima ski centar na Štedimu za razvoj turizma i lokalne ekonomije opštine Rožaje, može li premijer precizirati u kojoj je fazi realizacija projekta ski centra na Štedimu, kao i koji su konkretni rokovi za žavrsetak infrastrukturnih radova i kada se očekuje da centar bude u potpunosti funkcionalan za posjetioce?

Nurković je pitao i koliko je do sada utrošen budzet na izgradnju ski centra Štedim i koji su tenderi raspisani u ovoj godini.

"Da li je Vlada u ovoj godini predvidjela raspisivanje novih tendera i u kojim okvirnim iznosima? U kojoj mjeri se projekat odvija u skladu sa planiranom dinamikom, da li postoje eventualna kašnjenja i koji su razlozi za takva odstupanja od rokova?

Takođe, imajući u vidu strateski značaj razvoja sjevera Crne Gore, možete li nas informisati o statusu ostalih kapitalnih i infrastrukturnih investicija na sjeveru, poput projekata u oblasti turizma, saobraćajne infrastrukture, energetike i poljoprivrede? Koji su planovi Vlade u pogledu njihovog završetka, osiguranja finansijske održivosti i stvaranja uslova za ravnomjeran regionalni razvoj?", pitao je Nurković.

Upitao je i kakva je trenutna dinamika ulaganja na sjeveru i da li Vlada planira dodatne podsticaje za privlačenje domaćih i stranih investitora, kako bi se obezbijedila dugoročna funkcionalnost i ekonomska korist od svih projekata lokalne zajednice.