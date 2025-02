“Mi nismo dobili tu ponudu (opozicije). Kada je dobijemo, veoma ćemo je pažljivo saslušati i donijeti neki stav o tome”, kazao je poslanik PES-a.

Izvor: Evropa sad

Poslanik PES-a Miloš Pižurica poručio da će predlog opozicije za nastavak pregovora i prevazilaženje političke krize biti pažljivo razmotren i dodao da je ta partija spremna na dijalog, prenosi CDM.

Podsjetimo, parlamentarna opozicija je saopštila da će pripremiti sopstveni sporazum za nastavak dijaloga i poručila da sporazum za prevazilaženje političke krize koji je predložila vlast ne donosi nikakve nove elemente u odnosu na ranije iznijete stavove.

U Jutarnjem programu TVCG, Pižurica je saopštio da će novu ponudu opozicije kada je dobiju, pažljivo razmotriti.

“Mi nismo dobili tu ponudu (opozicije). Kada je dobijemo, veoma ćemo je pažljivo saslušati i donijeti neki stav o tome”, kazao je poslanik PES-a, prenosi CDM.

On ističe da čudi što se na Ustav pozivaju oni koji su ga kršili i za to imaju presudu.

“Podsjećam da je to bilo prilikom organizovanja lokalnih izbora 2022. godine, kada su usred izbornog procesa podijelili opštinu Zeta i opštinu Podgorica i kada su odložili lokalne izbore, i za to imamo presudu Ustavnog suda da je to bilo neustavno. Znači, ljudi koji jedini imaju presudu da su kršili Ustav, sada se nameću kao neki ustavobranitelji i morate priznati da jeste malo čudna situacija”, kazao je Pižurica.

Ističe i da neke od partija koje sada blokiraju rad Skupštine su prije oko dvije godine, glasali za istovjetno rješenje na Ustavnom odboru.

“Ovakav stepen političkog tvrdokornog stava i tvrdnji da je prekršen Ustav, iako bez nekog konkretnog dokaza, zaista čudi od naših kolega iz opozicije. Kao i uvijek, mi smo spremni za razgovor, spremni smo da saslušamo argumente naših kolega iz opozicije, ali moram posjetiti da trenutna situacija čudi, posebno jer na dnevnom redu Skupštine imamo veoma važne zakone i Budžet”, poručio je Pižurica.

Govoreći o dešavanjima u Budvi, on je naveo da nikakve blokade parlamenata nisu dobre za građane.

“Ne podržavamo bilo kakvu blokadu institucija. Ko će da formira vlast u Budvi to je do odbornika u Budvi, kako će oni da se dogovore to je njihovo, ali smatramo da blokada parlamenta nije dobra stvar. Za građane Crne Gore i blokada državnog parlamenta je jako loša”, kazao je Pižurica, a prenosi CDM.

On je saopštio i da ima simpatije prema mladim ljudima koji dižu glas i koji su buntovni.

“Ja sa simpatijama gledam na ovo što se dešava na ulicama Crne Gore”, kazao je Pižurica i dodao da zahtjevi studenata mogu biti bolje koncipirani.

Smatra i da neki ljudi koji dolaze na proteste kompromituju te skupove.

“Vidjeli smo ljude koje su blokirali most, meni je tu samo falila majka Petra Ivanovića da bi kompletirali sve one ljude koji su pravili neke malverzacije. Meni je bitno da ti protesti neće izazvati negativne reakcije vlasti, a oni koji protestuju neće imati nikakve posljedice, pritiske ili ucjene. To su promjene u odnosu na ono što smo imali prije 2020.””, saopštio je Pižurica.

Poručio je da i oni koji žele da iskažu negativan stav prema vlasti moraju da imaju svoje mjesto za protest.

“To je ono što smo promijenili u svijesti i to je ono što je bitno za građane”, zaključio je Pižurica.