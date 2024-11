Građani su, navodi Knežević u reagovanju, umorni od recikliranih ucjena i zamjene teza za jednokratnu upotrebu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da nikad nisam tražio od Dritana Abazovića da bude naša krpa, ali jesam da ne bude vlažna maramica Mila Đukanovića kad počne znoj da ga obliva, kazao je Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije.

Građani su, navodi Knežević u reagovanju, umorni od recikliranih ucjena i zamjene teza za jednokratnu upotrebu.

“Nije mene DPS glasao za premijera, već Dritana. Za mene je DPS glasao samo kad je trebalo da me pošalju u zatvor i kućni pritvor. I sad su u Podgorici ZBCG i DPS osvojili preko 50 odsto podrške građana Glavnog grada, ali mi nećemo s njima da pravimo nikakve koalicije. A baš me zanima da li bi URA imala ovakav stav da se našla u našoj poziciji”, pita Kneževiž.

Smatra da odgovor svi znaju.

“Ovako ispada da mi koji nećemo s DPS-om, radimo na njihovom povratku ako ne glasamo Luku Rakčevića za gradonačelnika, čiji je pokret URA isti taj DPS podržavao na državnom nivou. Ako ovo nije dovoljno za kolektivno skakanje s Blažovog mosta, onda nam ni Dobrota nije potrebna”, kazao je Knežević.

Kako je istakao, bez namjere da kod “mog brata Dritana izazovem osjećaj suvišnosti, u ovom trenutku je mnogo važnije šta će da uradi Jakov Milatović”.

“Od njega zavisi da li ćemo otpočeti pregovore za formiranje vlasti u Podgorici. Naravno, zavisi i od PES-a. Ako ne bude pregovora, biće novih izbora, ali posle tih izbora mnogih više neće biti na političkoj sceni”, kazao je Knežević.

Zatim je poručio.

“A što se tiče neostvarene političke ljubavi između DNP- a i URE o kojoj Dritan nostalgično govori, uvijek neka računa na to da možemo zajedno, držeći se za ruke skočiti s Blažovog mosta. Bila bi to tragedija dostojna Romea i Julije, iako mi se čini da bi Dritan poput Bate Stojkovića u “Ko to tamo peva” isplivao u blizini Botuna i tražio da mu Luka Rakčević donese ćebe i preobuku da ne zakasni u podkast kod Miloša Konatara”, zaključio je Knežević.