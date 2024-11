“Nama nikad nije bio cilj da Milan Knežević skoči sa mosta, on jeste poeta ali u poeziji bi to značilo da je u pitanju neka velika neuzvraćena ljubav pa je neko morao da skoči sa mosta."

Ako Milan Knežević ostaje pri tome da ga treba baciti sa mosta ako je Luka Rakčević kandidat za gradonačelnika evo mi ga nećemo baciti sa mosta, neka nas ne poziva na pregovore, kazao je predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović gostujući u emisiji “Argumenti” na TVCG.

“Nama nikad nije bio cilj da Milan Knežević skoči sa mosta, on jeste poeta ali u poeziji bi to značilo da je u pitanju neka velika neuzvraćena ljubav pa je neko morao da skoči sa mosta. Nema neke velike ljubavi između DF-a i URE, tako da on može da bude relaksiran”, kazao je Abazović.

Očekuje od Kneževića da održi riječ i ako ostane pri tome, da ih ne zove na pregovore.

“Ako ostaje pri tome da ga treba baciti sa mosta ako je Luka Rakčević kandidat za gradonačelnika. Evo mi ga nećemo baciti sa mosta, neka nas ne poziva na pregovore. Ne pada nam na pamet da budemo krpe Andrije Mandića, Milojka Spajića, Alekse Bečića ili Mila Đukanovića, eto im odbornici pa neka naprave vlast”, poručuje Abazović.

Kneževićeva izjava, dodaje Abazović, implicira da je DF najbolji saigrač DPS-a.

“Odbijanje Rakčevića znači samo jedno da to je da Milan Knežević i DF žele da se DPS vrati na vlast”, poručuje Abazović.

Abazović je istakao da se crnogorski sektor bezbjednosti nalazi se u rasulu, i da se građani se nalaze u blagom strahu.

“Mi i dalje tražimo za bjeguncem koji je počinio dvostruko ubistvo u Bijelom Polju, vratili smo obračun kriminalnih klanova na ulice, sinoć smo imali pucnjavu u Kotoru…”, poručuje on.

“Vlada motiviše kriminalce, pokušavaju da prebace krivicu na sudove”

Za trenutno stanje u državi, kaže Abazović, nijesu krive samo Demokrate, već i Vlada.

“Oni sad pokušavaju svu krivicu da prebace na sudove, a to nije tačno, 2023. godine nijeste imali nijedno kriminalno, odnosno mafijaško ubistvo u Crnoj Gori. Sudovi su bili isti ili gori nego što su sad. Stvar je atmosfere. Ova Vlada je svojom nesposobnošću motiviše kriminalce, da oni iz sfere defanzive u kojoj su bili prelaze u ofanzivu”, kazao je Abazović.

Abazović je naglasio da se plaši da će se situacija pogoršati.

“Oni tvrde da imaju najveću podršku u istoriji, i imaju ali isto tako nemaju hrabrosti, znanja, sposobnosti, niti bilo ko preza od njih, ne postoji nijedan kriminalac u Crnoj Gori koji misli da u Vladi ima neprijatelja za kriminalne aktivnosti. Postoje samo ljudi koji se plaše SDT-a i SPO-a”, tvrdi Abazović.

Na pitanje da li on, s obzirom da je bio premijer u vrijeme kada se desila afera kada je prokopan tunel u centru grada do Višeg suda, ima pravo da uperi prst u bilo koga drugog, Abazović je kazao da je tačno da je veliki problem bio iskopavanje tunela, da bezbjednost sudova nije na visokom nivou, da su tamo ukradeni neki predmeti, i da će se vidjeti šta će pokazati istraga.

“Međutim, nekim srećnim okolnostima, to nije izazvalo nikakav veći problem u smsilu ugrožavanja bezbjednosti građana”, kazao je Abazović.

“Najveći uspjeh je što smo mi 2023. imali 0 kriminalnih ubistava u Crnoj Gori”, istakao je Abazović.

Upitan da li osjeća neku odgovornost nakon što su Budimir Krstović i Marina Krstović oslobođeni optužbi za šverc kokaina, Abazović je kazao da ne osjeća nikakvu odgovornost nego samo osjeća odgovornost za isporučene rezultate.

“Miodrag Laković dok je bio na čelu sektora za droge ukupno je zaplijenio 500 grama droge. Ja niti sam sprovodio istrage protiv Krstovića. Niti sam sud niti tužilaštvo, pronađeno je kod njih 400 kilograma droge u njihovom posjedu, i šta treba drugo da se radi”, kazao je Abazović.

Na pitanje zašto je Miodraga Lakovića zvao za savjetnika, Abazović je kazao da ga je pozvao iz razloga što je bio drugi rangirani na konkursu za direktora Uprave policije.

Istakao je da se ne bi se začudio da kompanija Bemax finansira i dio sadašnje vlasti.

“Nemam ništa protiv kompanije Bemax, kao kompanije. Ja sam rekao su tri čovjeka na vrhu kriminalne piramide, i sa njima se sudim, to su Zoran Lazović, Ranko Ubović i Aco Mijajlović, dvojica su procesuriana 2024. za trećeg očekujem da ga stigne ruka pravde”, istakao je on.

Rat između 43. Vlade i Bemaxa je, kaže Abazović, počeo odlukom da se napravi najveća zapljena u Evropi oduzetih cigareta 12. maja 2022. godine kada je 148 hiljada paketa zaplijenjeno u Luci Bar.

To je, poručuje Abazović, bila atomska bomba između Vlade i organizovanog kriminala. Dodao je da kada 44. Vlada bude bacila makar petardu na organizovani kriminal, on će prvi da ih pohvali.

“Apelujem na novu vlast kada su tako sposobni neka pogledaju ko ima imovinu u Dubaiju, koje su povezane firme u Dubaiju, koji naši državljani imaju tamo imovinu a povezani su sa OKG-om”, kazao je Abazović.

Na pitanje da kaže ko je to u pitanju, odgovorio je da neće da radi tuđi posao.

Upitan kada će GP URA izaći sa platformom koju priprema zajedno sa Pokretom za Podgoricu, Abazović je kazao da su izbori u Budvi odložili situaciju, jer su sve partije skoncentrisane na nedjelju kada se održavaju izbori u tom gradu, ali da kada budu imali platformu oni će izaći sa njom u javnost.