Na lokalnim izborima u Beranama učestvovaće deset partija ili koalicija, koliko ih je do sinoć u ponoć, kada je istekao rok za prijavljivanje, podnijelo liste.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prema redoslijedu prijavljivanja liste za lokalne izbore u Berana predali su:

„Živimo za mladost“ Berane – Milanko Šćekić

„Samo naprijed“ Stranka pravde i pomirenja

DPS „Za Berane! I srcem i znanjem! Dr Miro Nedić“

Grupa građana „Zato što volim Berane“

„Grad jednakih šansi, Bošnjačka stranka, mr Ervin Ibrahimović“

„Berane na prvom mjestu“ Evropa sad – SNP

„Za budućnost Berana“ NSD, DNP, UCG, PCG

Demokrate „Korijene čuvamo! Berane gradimo! – Božo Premović“

„Berane može bolje- Slobodna Crna Gora – Slobodni građani Berane“ – Vladislav Dajković

Evropski savez – SD, SDP, LP i građani, „Da i tebi svane“ Berane

Iz Opštinske izborne komisije Portalu RTCG su kazali da su do sinoć potvrđene četiri liste, dok je šest ostalo danas da se dopuni.

Minimum potpisa potrebnih za prijavljivanje liste je bio je 0,8 odsto od ukupnog broja birača na prethodnim izborima, a to u Beranama iznosti 188 potpisa, dok birača na dan raspisivanja izbora ima 23.652, piše RTCG.

Do političke krize i vanrednih lokalnih izbora u Opštini Berane, došlo je kada nakon prve dvije godine dogovorena rotacija na mjestu predsjednika opštine između NSD i Demokrate nije uspjela, jer nije bilo neophodne većine u vladajućoj kaoliciji, i kada sve to nije završeno do 13. jula.

Opština je, tako, ostala „obezglavljena“ sve dok Ministarstvo javne uprave nije 4. septembra raspustilo Skupštinu opštine i uvelo prinudnu upravu, odnosno odredilo odbor povjerenika, a dan kasnije, 5. septembra, predsjednik države Jakov Milatović raspisao izbore za 8. decembar.

Taj odbor, na čijem čelu je Zlatko Gligorijević (MJU) na prvoj narednoj sjednici, nakon konstitutivne, izabrao je za predsjednika opštine Boža Premovića (Demokrate).

Nakon prethodnih redovnih izbora, u prvoj polovini 2022. godine, većinsku koaliciju su napravili DF, Demokrate, tadašnja lista pod nazivom „Berane sad“, a koju je podržavao tada pokret u formiranju Evropa sad, zatim Prava Crna Gora i Ujedinjena Crna Gora sa 19 odbornika, prenosi RTCG.

SNP sa sedam i DPS sa tadašnjim koalicionim partnerima i devet odbornika bili su u opoziciji.