„Mogu reći da imamo jednog poželjnog partnera, a to je Demokratska Crna Gora, sa kojom smo u koaliciji, oni su naš prirodan partner", kazao je on

Izvor: MONDO

Saša Mujović, ministar energetike i kandidat koalicije "Evropa sad-Demokrate-Još jače-prof. dr Saša Mujović" za gradonačelnika Podgorice, kazao je da će biti protiv bilo kakvog predloga da se, nakon lokalnih izbora 29. septembra, ide u koaliciju sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem i liderom Građanskog pokreta URA Dritanom Abazovićem.

Listu "Jakov Milatović - Za bolju Podgoricu" čine URA, Pokret za Podgoricu blizak Milatoviću i Pokret za promjene, a njihov kandidat za gradonačelnika je aktuelni zamjenik gradonačelnice Luka Rakčević.

„Mogu reći da imamo jednog poželjnog partnera, a to je Demokratska Crna Gora, sa kojom smo u koaliciji, oni su naš prirodan partner. Ono što je činjenica i što je tačno jeste da, prema koalicionom sporazumu, jasno i zbog građana Crne Gore stoji da koalicije sa DPS-om nema. Zato što su DPS i PES dva antipoda, ne možemo zajedno i to je to. Sa druge strane, govorim u svoje ime, biću protiv bilo kakvog predloga da se ide u koaliciju sa gospodom Milatovićem i Abazovićem“, rekao je Mujović u intervjuu za Gradsku TV.

Rekao je, kako prenosi portal Gradske, da lično nema dovoljno širok demokratski kapacitet kako bi išao u koaliciju sa "ljudima i strankama koje su učestvovale u rušenju" vlasti u Podgorici.

Kazao je da, kao univerzitetski profesor, mora imati "razumijevanje za nerazumijevanje" onih koji kažu da će, nakon izbora, "osloboditi Podgoricu".

„Nivo svijesti gospodina Rakčevića je takav kakav je, on je umjesto svog zvanja i titule stavio 'zamjenik gradonačelnice'. Od koga da oslobađa Podgoricu, on je vršio vlast, i on se hvali na svakom koraku nekim rezultatima i postignućima. Od koga je dobro je, očekivano je i imam razumijevanje prema tome“, rekao je Mujović.

On je odbacio tvrdnje DPS-a da je bilo kad bio član te i bilo koje druge partije.