"Preduzimamo sve mjere iz svoje nadležnosti u cilju pravilne i jednake primjene propisa u svim opštinama, čime obezbjeđujemo pravnu sigurnost, transparentnost, predvidljivost i opravdana očekivanja građana i učesnika izbornog procesa", saopštio je Dukaj.

Ministarstvo javne uprave (MJU) dalo je mišljenje i Skupštini opštine (SO) Andrijevice i Budve da rokovi za konstituisanje SO teku od momenta objavljivanja konačnih rezultata izbora u "Službenom listu - Opštinski propisi". Iako su konačni izbori za odbornike u SO Andrijevica utvrđeni 6. juna 2024, predsjednik Jakov Milatović nije danas raspisao izbore, saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj.