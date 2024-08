Nakon lokalnih izbora od 2. juna koalicija SNP-Demokrate, Evropa sad, DF i dvije građanske liste pokušavaju da naprave dogovor i formiraju vlast, ali bez rezultata.

Na današnjoj sjednici Skupštine Opštine (SO) Andrijevica nije predložen ni jedan kandidat za predsjednika lokalnog parlamenta.

To znači da će Andrijevicom i dalje upravljati Odbor povjerenika jer Skupština nije konstituisana, jer nije izabran predsjednik SO.

Skupština Opštine ima krajnji rok do 16. septembra da izabere predsjednika, a ukoliko do tad to ne uradi, biće raspisani novi izbori, pišu Vijesti.

Slično se desilo i na sjednici lokalnog parlamenta 4. jula, kada su potvrđeni mandati odbornika, ali nije izabran njen predsjednik.

U Andrijevici teku novi rokovi za formiranje vlasti od objavljivanja rezultata izbora u Službenom listu 16. jula, zbog greške Pošte Crne Gore, pa je krajnji rok za konstituisanje Skupštine izborom predsjednika 16. septembar, odnosno, 60 dana od objavljivanja rezultata u Službenom listu.

Nakon lokalnih izbora od 2. juna koalicija SNP-Demokrate, Evropa sad, DF i dvije građanske liste pokušavaju da naprave dogovor i formiraju vlast, ali bez rezultata.

Četiri liste koje učestvuju u pregovorima o formiranju vlasti sa koalicijom SNP-Demokrate, navodno više od njih ne zahtijevaju da se u potpunosti odreknu pozicije prvog čovjeka Andrijevice, već je taj uslov "ublažen" insistiranjem da predsjednik opštine ne bude Željko Ćulafić, ali da mogu imenovati bilo kog drugog člana svoje partije.

To je "Vijestima" potvrđeno iz više izvora bliskih ovim listama.

Prema nezvaničnim saznanjima lista, novi termin pregovora nije definisan, a koaliciji SNP-Demokrate je poručeno da ga oni zakažu ako su spremni da neko drugi bude na čelu Opštine.

Izvor "Vijesti" blizak koaliciji SNP-Demokrate je, međutim, rekao da oni neće pristati da im "neko drugi kadrira u koaliciji", te da i dalje zahtijevaju da Ćulafić ostane na poziciji i naredne četiri godine.

Nosilac liste "Vasojevićki pokret ujedinjenja" Vesko Raketić je "Vijestima" kazao da je on kao rješenje krize predložio imenovanje privremenog predsjednika lokalnog parlamenta.

On je istakao da bi se na taj način, dok traju pregovori, riješili određeni nagomilani problemi, ali i konstituisali odbornički klubovi.

Ipak, saznaju "Vijesti", ostali učesnici pregovora nisu za ovo rješenje, već smatraju da se sve funkcije trebaj dogovoriti "u paketu".

Nakon lokalnih izbora 2020. godine, vlast u Andrijevici formirali su SNP, Nova srpska demokratija (NSD), Demokrate i Demos. Mjesto predsjednika Opštine pripalo je SNP-u (Željko Ćulafić), a pozicija predsjednika Skupštine opštine (SO) Demokratama (Mladen Đukić). Međutim, prošle godine je došlo do trvenja unutar vladajuće koalicije, pa je Vlada, zbog nefunkcionisanja lokalne uprave, u martu ove godine uvela prinudnu upravu u Andrijevici. U toj opštini je grupa građana više mjeseci prošle godine sprečavala održavanje sjednice na kojoj je trebalo da se glasa o smjeni Ćulafića.

Na lokalnim izborima održanim 2. juna, Demokratska partija socijalista (DPS) osvojila je 11 mandata, lista SNP-a i Demokrata osam, PES četiri, liste “Za budućnost Andrijevice” (NSD, Demokratska narodna partija, Prava Crna Gora i Slobodna Crna Gora) i “Za budućnost naše djece” po tri mandata, a Vasojevićki pokret ujedinjenja jedan.