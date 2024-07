“Da li ste kod prethodnih zaduženja i hedžinga koristili usluge posredničkih agencija? Ako jeste, koje ste agencije koristili i da li je neko od zaposlenih u tim agencijama u rodbinskim vezama sa Vama”, glasio je pitanje Abazovića upućeno premijeru.

Izvor: Vlada Crne Gore

Volio bih da sam u rođačkim i prijateljskim vezama sa svima na ovom svijetu koji nam mogu pomoći da se riješimo loših kredita, sačuvamo budžet Crne Gore i oporavimo javne finansije, odgovorio je premijer Milojko Spajić predsjedniku GP URA Dritanu Abazoviću.

“Da li ste kod prethodnih zaduženja i hedžinga koristili usluge posredničkih agencija? Ako jeste, koje ste agencije koristili i da li je neko od zaposlenih u tim agencijama u rodbinskim vezama sa Vama”, glasio je pitanje Abazovića upućeno premijeru.

Spajić je istakao da su u dosadašnjim procesima zaduženja angažovane renomirane međunarodne pravne kuće, koje su aktivni savjetnici većini država EU i državama u regionu, a sa kojima Ministarstvo finansija ima dugogodišnju saradnju i koje su bile angažovane i za realizaciju prethodnih emisija obveznica. Riječ je o Linklaters kao pravnom savjetniku države i White and Case i Schonher kao pravnom savjetniku banaka aranžera.

“Da preciziram, bez obzira na to što Vi insinuirate Ministarstvo finansija je to koje vodi ovaj proces, a ne predsjednik Vlade. Ali kada već pominjete– volio bih da sam u rođačkim i prijateljskim vezama sa svima na ovom svijetu koji nam mogu pomoći da se riješimo loših kredita, sačuvamo budžet Crne Gore i oporavimo javne finansije. Ovoga puta to nije slučaj a i da jeste – imate odriješene ruke, da sve u šta sumnjate predočite nadležnim organima da ispitaju i eventualno procesuiraju. Stojim na raspolaganju istovremeno vrlo ponosan na rad Ministarstva finansija i sve što su postigli u prethodnom periodu”, kazao je Spajić.