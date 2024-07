"Neću dati sebi za pravo da komentarišem odluke Hrvatske"

Neću predložiti razrješenje potpredsjednika Vlade Alekse Bečića. O predlozima za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i Alekse Bečića nisam ni razmišljao, naveo je premiejr Milojko Spajić u pisanim odgovorima poslanicima DPS-a i SD-a Nikoli Rakočeviću i Branislavu Nenenziću.

“Da li mislite da vaša koalicija u Skupštini Crne Gore i Vlada koju predvodite, koje u svom sastavu imaju članove koji se nalaze na listi nepoželjnih osoba u Hrvatskoj, mogu uvesti zemlju u EU i da li će Vaš politički subjekt pokrenuti inicijativu za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore g. Mandića, a istovremeno da li ćete Vi kao premijer pokrenuti inicijativu za smjenu potpredsjednika Vlade Crne Gore g. Bečića”, glasilo je pitanje Rakočevića na koje je Spajić trebalo da odgovori na Premijerskom satu, ali je otkazan.

Spajić je precizno odgovorio da ne samo da misli da koalicija koju predvodi može uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju, već je u to sasvim siguran.

“Podsjetiću Vas, parlamentarna većina je i prije rekonstrukcije Vlade uspjela da proces evropske integracije pokrene iz višegodišnjeg zaostajanja. Rezultatima koje smo postigli nezaustavljivo smo pokrenuli integracioni točak koji nas je doveo u završnu fazu pregovaračkog procesa. I to sve za samo sedam mjeseci mandata tokom kojih su se brojni politički akteri umjesto da doprinose procesima, trudili da domaćoj i međunarodnoj javnosti objasne kako to neće biti moguće. Sada me pitate da li u ovom sazivu parlamentarne većine koja je odnedavno ojačana predstavnicima Bošnjačke stranke mislim da možemo uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju. Apsolutno! Nikada nijesam bio sigurniji u to”, istakao je Spajić.

Prema njegovim riječima to pokazuju i mandati – koji neumoljivo predstavljaju dvotrećinsku većinu neophodnu za sve ključne reformske procese u evropskoj agendi.

“Dakle, sa nikada snažnijom parlamentarnom podrškom, okupljeni oko istih ciljeva – evropske integracije, vladavine prava i ekonomskog razvoja, Crna Gora nezadrživo napreduje ka punopravnom članstvu. U dijelu Vašeg pitanja koje se odnosi na odluke Republike Hrvatske prema našim koalicionim partnerima – poštujući suvernitet Republike Hrvatske neću sebi dati za pravo da iste komentarišem. Može nam biti manje ili više pravo, ali odluke nezavisnih država se moraju poštovati”, naveo je Spajić.

Jednako tako, dodao je, može da poruči da će bez obzira na stavove hrvatskih vlasti po ovom ili drugim pitanjima – Crna Gora uvijek ostati pouzdan susjed i lojalan saveznik sa iskrenom željom da u bliskoj budućnosti dijeli evropsku zbilju sa svojim najbližim susjedom.

“O predlozima za razrješenje nijesam ni razmišljao. Pred ovom parlamentarnom većinom stoji mnogo izazova koji će se savladavati u interesu građanki i građana Crne Gore a koji će, u svakom trenutku, biti usmjereni na evropsku integraciju i bolji životni standard. Onda i ako bilo koji činilac u dijelu svojih nadležnosti ne bude doprinosio ovim ciljevima, ne samo da možemo govoriti o razrješenjima nego i o samim izborima. Ipak, siguran sam da do toga neće skoro doći – a da će do tada Crna Gora biti najmanje pred samim vratima Evropske unije”, zaključio je Spajić u odgovoru Rakočeviću.

Poslanik SD-a Branislav Nenezić je pitao premijera da li će pokrenuti postupak razrješenja potpredsjednika Vlade Alekse Bečića, nakon što ga je Hrvatska, država članica Evropske unije proglasila „personom non grata“.

“U kontekstu proglašenja potpredsjednika Vlade personom non grata od strane Republike Hrvatske, kao što sam to kazao i u odgovoru poslaniku Rakočeviću – Crna Gora ovu, kao i sve druge odluke države Hrvatske mora poštovati. Ipak, za sada, nemam ni najmanju naznaku da potpredsjednik Vlade predstavlja bilo kakvu vrstu formalne prepreke evropskoj perspektivi Crne Gore. Isto tako, siguran sam da bi u suprotnom – i sam našao adekvatnu mjeru odgovornosti”, kazao je on.

Prema njegovim riječima ono što kao predsjednik Vlade može da saopšti, to je da u kontekstu ispunjavanja obaveza iz evropske agende, a koje se odnose na resore kojima rukovodi potpredsjednik Bečić, Crna Gora bilježi veoma dobre rezultate što govori u prilog njegovoj posvećenosti evropskoj budućnosti Crne Gore.

“Stoga, neću predložiti razrješenje potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, Alekse Bečića jer kao što sam kazao rezultati rada resora su brojni, a kratko ću se osvrnuti na nekoliko aspekata. Naime, uz snažan doprinos dinamiziranju našeg evropskog puta, posebno ističem njegove rezultate kao potpredsjednika Vlade za bezbjednost i koordinatora organa obavještajno bezbjednosnog sektora, a cjelokupna javnost svjedoči istorijskim rezultatima koji se postižu na polju borbe protiv kriminala i korupcije zahvaljujući odličnoj saradnji i izuzetnom instutucionalnom povjerenju između bezbjednosnog sektora, tužilaštva i naših međunarodnih partnera”, rekao je on.

Zbog tih postignuća, naveo je, Bečića, resorne ministre i druge kolege sam u više navrata javno pohvalio.

“Rezultati koje bezbjednosni sektor ostvaruje pod njegovim rukovodstvom jasno pokazuju snagu i odlučnost države da se suprotstavi svim oblicima kriminala i nezakonitih aktivnosti. Ovi uspjesi nisu samo odraz profesionalizma i stručnosti i posvećenosti očuvanju vladavine prava i zaštiti interesa građana Crne Gore”, istakao je on.

Dodatno, naglašava Spajić, o međunarodnom ugledu Bečića, i za vrijeme obavljanja aktuelne i prethodnih funkcija poslanika i predsjednika Skupštine Crne Gore, već su toliko pozitivnog rekli brojni međunarodni zvaničnici, da nije potrebno ponavljati, a kome je potrebno uvijek se može podsjetiti.

“Što se tiče konkretne aktuelnosti, nijesam evidentirao bilo koji vid djelovanja ili javnog istupa od strane potpredsjednika Bečića koji bi išao u pravcu narušavanja dobrosudsjeskih odnosa sa bilo kime, uključujući i Republiku Hrvatsku. Dok god Aleksa Bečić svojim djelima snažno podržava evropski i evrotalantski put Crne Gore, dalje poboljšanje životnog standarda građana, jačanje institucija, borbu protiv kriminala i korupcije, kao i proces pomirenja, odnosno jačanja građanskog karaktera našeg druuštva – imaće moje puno povjerenje. I ne samo on već i svi drugi konstituenti vladajuće većine sa kojima ćemo zajedničkim snagama nastaviti da nižemo istorijske uspjehe i vodimo Crnu Goru putem stabilnosti i napretka”, zaključio je Spajić.