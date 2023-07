Predsjednik SNP-a i ministar poljoprivrede Vladimir Joković prokomentarisao je skorašnje odlaske iz pomenute stranke.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predsjednik SNP-a i ministar poljoprivrede Vladimir Joković izvinio se simpatizerima i članstvu jer je ministra pravde Marka Kovača, ministra prosvjete Miomira Vojinovića, predsjednicu Skupštine Danijelu Đurović i nosioca liste SNP-a na poslednjim lokalnim izborima u Pogorici Nebojšu Vuksanovića podržao na tim pozicijama, poručujuči da se osjeća odgovornim.

On je u emisiji Press plus na ADRIA televiziji kazao da su Kovač i Vuksanović bili anonimusi, a da je Vojinović njegovo najveće razočaranje te da nije dorastao funkciji koju obavlja.

On je kazao da je ljut na sebe što je kao predsjednik partije dozvolio da se sve ovo dogodi, te je zatražio oprost od članova „časnog SNP-a“.

Joković je pitao svoje bivše članove zašto nijesu napustili funkcije koje obavljaju, nakon što su napustili SNP.

„Ne znamo po čemu su ta imena ljudi koji su napustili SNP zvučna. Pa ko je znao za njih prije nego su došli na fukcije. Pogriješio sam što sam ih izabrao. Njihovim izborom sam mislio da ću osvježiti partiju, alii neki nijesu apsolutno zalužili tu gdje su, a i to im je malo. Ako su napustili SNP što nijesu napustuli funkcije koje im je SNP dao. Ja vas uvjeravam da ova vlada traje do 2024. oni ne bi podnijeli ostavke“, kazao je Joković.

On je kazao da je „neko dobio nešto što nije ni sanjao“.

„Kovač nije preskočio prag SNP-a. Kovač i nema člansku kartu. Htjeli smo da modernizujemo, ja sam ga predložio za tu funkciju. SNP omogućio potpunim anonimusima funkcije. Mi smo omogućili Kovaču, kojeg sam upoznao par mjeseca prije toga, da bude ministar. To je bio san svakog pravnika. To je dobio Kovač, ničim zasluženo. Niti je bio član, niti znamo je li glasao SNP. Našom žrtvom, ali naš cilj je bio potpisaivanje Temljnog ugovora“, rekao je on.

Dodao je da je Kovač na Vidovdan podnio ostavku, te da je ljut ali ne zna zbog čega.

„Prebjezi uzeli funkcije, a dali ostavku u SNP-u. I Vuksanoviću smo omogućili da bude tu gdje jeste. U Podogrici bio je nosilac liste, a nijesu prošli cenzus. Oni koji nijesu uspjeli u svom gradu, oni nameću da trebaju promjene? Mnogi su radili na tome da SNP nema cenzus. Da nije bilo SNP-a pa zamislite kakva bi politička scena bila“, ističe on, a piše CdM.

Neki nijesu mogli da, kako je rekao, imaju strpljenja i moralni naboj, pa da ambicije ostave po strani.

„Da su imali morala, ako im se SNP ne sviđa, što nijesu dali ostavke na funkcije. SNP je bio najbolji kad su se dijelile funcije. Onda su oni postali važni promijenili broj telefona i stajling…“, rekao je on.

Govoreći o Danijeli Đurović, Joković navodi da je ona od odbornice iz Herceg Novog došla do predsjednice Skupštine.

„Ona nije imala neke rezulate u Novom. Ona je jedna dama, ja sam imao tu namjeru da joj ustupim mjesto. Ona je sad ljuta jer se ne slaže sa načinom djelovanja, kao rušimo građanski koncept partije. Neistina i nebuloza. Navode i neke nepremostive razlike sa rukovdstvom, a oni članovi Predsjedništva“, rekao je on, dodajući da joj je ustupio funkciju, iako je ona pripadala predsjedniku partije.

On je podvukao da je SNP neuništiv i da će nadživjeti „prebjege“.

Joković je, kako je rekao, da umjesto da SNP razmišlja o dvocifrenoj podršci, oni imaju napade iznutra.

Što se tiče ministra Vojinovića, Joković navodi da on nije dorastao funkciji koju obavlja.

„Ja sam sa njim imao saradnju korektnu, neću pričati šta sam činio za njega. On je pismen čovjek ali nedorastao fukciji. On je završio ozbiljne škole, ali on nije odgovorio tom zadatku. Animozitet naših članova je bio najviše prema njemu. Ja ga ne prepoznajem. Prvo je rekao da neće na listu, posle da neće svraćati u OO Bijelo Polje. To je moje najveće razočaranje. Da poslije toliko godina napusti SNP bez pozdrava, ali to mnogo govori o njima. Ona stara, ako hoćeš nekog da upoznaš daj mu vlast“, istakao je predjednik te partije.

On je kazao da vlast nije pokvarila ministra zdravlja Dragoslava Šćekića, koji sjajno obavlja svoju funkciju.

„Veliki im sretni put. Kao predatori da ščepaju funkciju, pa se ponašaju nedodirljivi, ja njihovim budućim gazdama kažem da pripaze. Takvi SNP-u ne trebaju, oni koji funkcijama mjere ljubav. Kad su vidjeli da neće zadržati te funkcije, SNP im ne valja“, rekao je on, a prenio CdM.