Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Imovina mljekare Milk kraft u Pavinom Polju u koju je uloženo pet miliona eura, podignuta novcem Abu Dabi fonda, propada pošto ni nakon pet godina projekat nije završen. Za pokretanje preduzeća trebalo bi milion i po eura, kaže potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković. On je u emisiji "Nedjeljom o selu i poljoprivredi" na Radiju Crne Gore kazao da bi dobro bilo i da radi fabrika Vektra Jakić u Pljevljima.

Crna Gora ne smije da dozvoli propadanje započetih investicionoh projekata kakav je izgradnja mljekare Milk kraft u Pavinom Polju kod Bijelog Polja, saopštio je Joković u emisiji "Nedjeljom o selu i poljoprivredi" na Radiju Crne Gore.

Vlasnik je platio 400 do 500 hiljada eura kredita Abu Dabi fondu. Ostao je dio duga i danas poslije pet godina propada imovina mljekare vrijedna pet miliona eura.

"Otprilike nekih milion - milion i po eura je potrebno, što nijesu velika sredstva za državu, a to bi riješilo to pitanje", kazao je Joković.

Nikome ne služi ni to što ne radi Vektra Jakić u Pljevljima.

"Da ljudi rade, zarađuju, da se proizvode da se smanjuje uvoz, da izvozimo. Ne znam zašto se ljudi boje ukupno da donesu takvu odluku. Ja bih je donio bez razmišljanja. U čitavoj priči svi gledaju političke refleksije, šta bi to bilo politički da se nekome pomogne da to napravi. Ja mislim da treba sjesti, imamo ovakve i ovakve uslove i to je to", dodao je ministar Joković, piše portal RTCG.

Odgovarajući na pitanja slušalaca o izgradnji seoske infrastrukture, Joković je kazao da je, primjera radi, u pljevaljskim selima i te kako teška situacija.

"Takva infrastruktura je nezamisliva u zemlji koja želi da ide ka Evropi. Zašto lokalna uprava i država do sada nije posvetila tome pažnju to nije moja odgovornost. Ono što će moje zalaganje biti, kao prvo građanina Crne Gore, jeste da pomognemo. Pomogli smo dosta, na dosta mjesta oko lokalne infrastrukture. Iz ovog budžeta najveći dio treba da ide za takve opštine gdje nije urađeno toliko infrastrukture", kazao je ministar.

U selu Jezer kod Cetinja nema struje.

"Znam šta znači biti bez struje. To je na Elektroprivredi, na lokalnoj samoupravi, na državi. U ovom trenutku, ministarstvo može ako je to negdje blizu, evo i to je infrastruktura, da pomogne", kazao je Joković.

Za napredak poljoprivrede bitni su primarna proizvodnja i prerada. Ipak bez valjanih uslova za život na seoskom području čini se da je put stvaranje konkurentnog proizvođača teško održiv.