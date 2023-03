Glavni odbor Građanskog pokreta Ura na sjednici, koju su održali u petak, većinski je bio za to da ta stranka ne podrži formiranje vlade Miodraga Lekića.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Iako su na sjednici u petak članovi Glavnog odbora dominantno bili za to da se ne podrži formiranje vlade Miodraga Lekića, iz Građanskog pokreta Ura to nijesu pominjali. Na istoj sjednici odlučili su da će na predsjedničkim izborima podržati kandidata Demokrata Aleksu Bečića i to je odmah narednog dana i saopštio lider stranke Dritan Abazović, saznaje Pobjeda.

U međuvremenu, Miodrag Lekić uputio je pismo liderima „stare“ parlamentarne većine u kojem ih je obavijestio da još uvijek nema potrebnu većinu za formiranje vlade, jer mu nedostaju tri glasa poslanika Ure.

On je ranije izvijestio i o sastanku koji je imao sa Abazovićem, a u kojem mu je odlazeći premijer kazao da nije uspio da se dogovori sa liderom Force Gencijem Nimanbeguom i tako dođe do broja od 41 poslanika za formiranje nove vlade.

Pobjeda je početkom marta pisala da je Abazović ponudio „staroj“ većini da Lekić vrati mandat za sastavljanje vlade, a da oni podrže prijedlog da on ostane premijer.

Takvu ideju Abazovića odbio je lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

Prema informacijama našeg lista, u novoj vladi koju bi vodio Abazović Demokratski front i Demokrate dobili bi znatan broj ministarskih fotelja, a Lekiću bi, zbog „izuzetnog diplomatskog i političkog iskustva“, trebalo da pripadne mjesto ministra vanjskih poslova.

Nakon što je propala ideja Abazovića, Miodrag Lekić je u petak saopštio kako je odlučio da obnovi pregovore o formiranju vlade, a koaliciji „Crno na bijelo“, čija mu podrška nedostaje u parlamentu, ponudio je da budu dio njegovog kabineta ili da podrže manjinsku vladu. Takva ideja, pak, nije prošla na Glavnom odboru Građanskog pokreta Ura.

Nimanbegu potvrdio da mu je Abazović tražio podršku za vladu

Lider Force Genci Nimanbegu potvrdio je juče saznanja Pobjede da mu je Abazović ponudio da bude 41. poslanik koji će podržati formiranje 44. vlade.

– Međutim, konsultovao sam se sa Glavnim odborom svoje partije i oni su to jednoglasno odbili, te tako jasno pokazali stav o ponudi Dritana Abazovića – kazao je Nimanbegu u emisiji „Drugačija radio veza“ na Anteni M.

Ponudu od Abazovića, kazao je, dobio je u utorak, a već ga je u četvrtak obavijestio da na njegov glas ne može računati.