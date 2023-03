Pred prepunom salom članova Savjeta mladih DPS i Alijanse žena iz Nikšića, koji su ovaj skup započeli spontanim pjevanjem crnogorske himne, Đukanović je pozvao mlade da na predstojećim izborima aktivnim učešćem, sačuvaju vrijedan kapital koji su im prethodne generacije.

Izvor: DPS

Saopštenje povodom gore pomenutog skupa izdala je Demokratska partija socijalista,a isto prenosimo u cjelosti:

"Da odbranimo svoju šansu i da odbranimo šansu generacija koje će se tek roditi i koje će nastaviti da baštine ove vrijednosti savremene Crne Gore, da dalje izgrađuju državu i da je čine onakvom kakvom svi želimo da bude. Živimo možda na najljepšem kutku Evrope. Ima ogromnog potencijala da se ova zemlja razvije, samo ako bude pameti i ako bude odgovornosti“, rekao je Đukanović.

ULOG NA OVIM IZBORIMA JE DRŽAVA

Predsjednik Crne Gore je podsjetio prisutne da je njihova pozicija ipak bolja nego što je bila njegova generacija i generacija njihovih roditelje:

„Za razliku od nas koji nijesmo imali svoju državu, a nijesmo onda mogli imati stratešku magistralu kretanja, i nijesmo na toj magistrali uočili izgledne šanse – vi to sada sve imate. Imate svoju državu, imate je već u NATO-u, imate je pozicioniranu u predvorju Evrope, imate je doduše i napadanu sa svih strana iz klasičnih balkanskih slabosti, ali nijesmo ni mi ni u kom slučaju inferiorni nego smo vrlo spremni, vrlo odlučni, vrlo sposobni da odbranimo ono što su tekovine savremenog razvoja Crne Gore. Dakle, dobili smo jedan vrijedan kapital i sada je negdje na vašoj generaciji da pokušate da to sačuvate. Vjerujem da ste vrlo ponosni na ono što su vaši roditelji učinili. Dakle, ta generacija je napravila velika djela za Crnu Goru!“

Đukanović je objasnio šta je „ulog“ na ovim izborima i zašto je prihvatio kandidaturu. „Ulog je država! I ulog je ono što je naše životno djelo. Moja generacija, generacija vaših roditelja je kao najvrednije životno djelo, istorijsko životno djelo stvorila savremenu državu Crnu Goru. Pokušajte da zamislite sada svoj život i da se zapitate da li se može nešto u životu vrednije napraviti od svoje države. Mi smo to uradili. Ako je to sad dovedeno u pitanje, pa ko ima pravo na privatne planove. Niko, sem neodgovoran čovjek. Znači ako propustimo ovu priliku imaćemo čitavog života grižu savjesti da nijesmo dovoljno uradili da sačuvamo ono šoje najvrednije za sve nas.“

POBJEDA NA PREDSJEDNIČKIM IZBORIMA JE IMPERATIV

Đukanović je rekao da je pobjeda na predsjedničkim izborima imperativ:

„Mi sada treba da odlučimo da li ćemo nastaviti da se Crna Gora razvija kao uređena evropska država, onako kako se razvijala do 30. avgusta 2020. godine, ili ćemo dozvoliti da se ova politička avantura koja traje posljednje dvije i po godine dalje nastavi, i da dovede do kompletnog ruiniranja i propasti cijelog crnogorskog društva. I do uništavanja svih onih vrijednosti koje smo mukotrpno stvarali u periodu od 21. maja 2006. pa do 30. avgusta 2020. godine. Pobjeda na predsjedničkim izborima je imperativ, jer nam ona daje dobru poziciju na parlamentarnim izborima koji slijede“, kazao je Đukanović.

On je rekao da se pred strastvenim i iskompleksiranim revanšistima ni pedalj ne treba povlačiti i da se pred takvima osjeća superiorno, jer je zajedno sa građanima ostvario istorijska dostignuća savremene Crne Gore.

„Ne smijemo saginjati glavu pred bilo kim ko je očigledno iskompleksiran, ko je očigledno strastveni revanšista nespreman da se suoči sa svojim ograničenjima i sa svojim slabostima. Želi da pokazuje svoju snagu tako što će se obrušavati na nas. Ne, nikada pred tih se nijesam povukao ni milimetar nazad. Naprotiv, osjećam se superiornim, osjećam se da sam za to vrijeme u kojem sam se bavio ovim poslovima zajedno sa svima vama i zahvaljujući vašoj podršci, ostvario neke stvari koje ja mislim da predstavljaju istorijska dostignuća savremene Crne Gore.“

DOBILI SMO JAD I BIJEDU, U OVE DVIJE I PO GODINE

„Dobili smo jad i bijedu za ove dvije i po godine“, kazao je Đukanović. On je konstatovao da je iznenađen ovoliko lošom vlašću u posljednje dvije i po godine.

„Šta smo dobili u ove dvije i po godine? Dobili smo jad i bijedu... Nije mene iznenadilo to što je velikosrpski nacionalizam taj rezultat izbora shvatio kao priliku da ponovno anektira Crnu Goru. To me ne izneneđuje, ja to znam, to je strategija velikosrpskog nacionalizma prema Crnoj Gori. Iznenađuje me ovoliko neznanje, ovolika nedobronamjernost i ovolika neposvećenost državnim interesima Crne Gore od dvije vlade koje su vladale Crnom Gorom, jedna još uvijek vlada, makar u tehničkom mandatu, tokom posljednje dvije i po godine“,

kazao je Đukanović.

Predsjednik DPS-a je govorio o posljedicama politike od 30. avgusta 2020, a posebnu pažnju je posvetio obrazovanju koje sve više upućuje đake i studente, kako je rekao, na srednjovjekovni, zatucani vjerski fanatizam:

„Obrazovanje je dobro ako vas kvalifikuje da možete biti konkurentni i ovdje i u Minhenu, i u Londonu, i u Briselu, itd. Umjesto da se Ministarstvo obrazovanja, direktori ustanova pozabave kako da naprave takvu obrazovnu ponudu za mlade ljude, oni su postali ljudi koji upućuju đake, studente na jedan srednjovjekovni, zatucani, vjerski fanatizam. Dakle, vraćaju Crnu Goru u srednji vijek“, kazao je predsjednik DPS.

CRNA GORA NE MOŽE DA IZDRŽI JOŠ ČETIRI GODINE AGONIJE

On je rekao da pobjeda na predsjedničkim znači dobro pozicioniranje na parlamentarnim izborima, a u suprotnom slijedi još najmanje četiri godine agonije.

„Ako pobijedimo na predsjedničkim onda je naša šansa da se dobro pozicioniramo na parlamentarnim, vratimo u vladu i preuzmemo odgovornost za stabilan, ekonomski, demokratski razvoj Crne Gore vrlo realnim. Ako se ne dogodi tako, onda znači da će pobijediti ponovo ova, nama suprotstavljena, politika i da ova agonija koja je trajala dvije i po godine traje i sljedeće četiri. Naša šansa bi tada bila 2027, 2028. Pitanje je može li Crna Gora ostati na nogama tokom još četiri godine ovakve agonije. Ja zebem da ne. Ne smijemo sebi dozvoliti da ovu šansu propuštimo.“

KAD GOD JE BILO STANI - PANI GRAĐANI SU PAMETNO PRELOMILI I ODLUČILI

Predsjednik Đukanović je zaključio da su u ključnim momentima građani Crne Gore uvijek donosili pametne odluke, a da je Nikšić dao najsnažniji pečat svim važnim pobjedama:

„Kad god je bilo stani - pani naši ljudi su pametno prelomili i pametno odlučili. Nikšić je uvijek bio na strani pobjede, na strani pravih vrijednosti, Nikšić je uvijek davao najsnažniji pečat svim istorijski važnim pobjedama Crne Gore. Nikšić i ovog puta mora obaviti taj posao.“