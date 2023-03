"Pred prepunom salom Centra za kulturu u Rožajama aktuelni predsjednik države Milo Đukanović je govorio o značaju predstojećih predsjedničkih izbora, i iskazao vjerovanje da nakon toga slijede i parlamentarni", saopšteno je iz DPS-a.

„Nama treba pobjeda na predsjedničkim izborima, pobjeda sa predsjedničkih izbora nas lansira na parlamentarnim izborima da nakon njih DPS opet postane kičma državne politike“, rekao je Đukanović prisutnima na početku svog izlaganja.

U svom obraćanju istakao je tri glavna politička cilja: odbrana građanskog koncepta države, snažni investicioni ciklus, ekonomski razvoj, porast životnog standarda i dostignuto članstvo u EU u narednih pet godina. U vezi sa tim, Đukanović je poručio:

„Najvažnije da odbranimo građansku državu Crnu Goru i da odbranimo njen multietnički i multivjerski sklad, to je najvažnije. Drugo, moramo se hitno tokom tog perioda, ali dakle hitno od prvog dana nakon te pobjede vratiti politici jednog snažnog investicionog ciklusa u Crnoj Gori i dinamičnog ekonomskog rasta i razvoju. Sav politički angažman ima smisla ukoliko u finalu ima jedan proizvod, a taj proizvod je rastući životni standard ljudi. I treće, ja mislim da je to period u kojem Crna Gora mora postati članica Evropske unije, i u tom petogodištu Crna Gora će biti članica EU. Znam jako dobro šta još treba da uradimo, i znam jako dobro kako to možemo uraditi. I ako bi pobijedili na predsjedničkim izborima i na parlamentarnim, i ako bismo se nakon toga kao odgovorna vlada vratili reformama, ne duže od dvije - tri godine, mi bismo mogli sve poslove na tu temu završiti i kazati - mi smo

spremni za članstvo“, kazao je Đukanović.

ROŽAJE DALO NAJVAŽNIJI PEČAT U IZGRADNJI GRAĐANSKE I MULTIETNIČKE CRNE

GORE

Predsjednik DPS-a je istakao da su Rožajke i Rožajci dali najvažniji pečat izgradnji građanske i multetničke Crne Gore i ispisali najsjajniji tekst nove crnogorske istorije.

„Na predstojećim predsjedničkim izborima branimo građansku, multietničku i evropsku Crnu Goru. Rožajke i Rožajci su i u mnogim prethodnim bitkama dali najvažniji pečat izgradnji temelja takve Crne Gore. Rožaje je dalo 91,3% podrške na referendumu o uspostavljanju nezavisne Crne Gore bez koje ne bi moglo biti ni građanske, ni multietničke, ni antifašističke, ni prosperitetne, ni evropske Crne Gore. Na taj način građani Rožaja su ispisali najsjajni tekst novije crnogorske istorije i to je nešto što se nikada ne smije zaboraviti“, rekao je Đukanović.

U nastavku svog govora predsjednik Crne Gore se zahvalio građanima Rožaja koji žive u inostranstvu, imaju glasačko pravo i uvijek se odazivaju kada je to Crnoj Gori potrebno.

„Želim da i ovog puta ponovim iskrenu zahvalnost svima vama, svim građanima Rožaja, svim Rožajcima gdje god da žive, jer u toj pobjedi nijesmo učestvovali samo mi koji smo 365 dana u državljani Crne Gore, oni ljudi koji su iz egzistencijalnih razloga sada na nekim drugim adresama, da bi obezbijedili kvalitetan život svojoj porodici, svome potomstvu, ali koji nikada nijesu prekinuli svoje veze sa Crnom Gorom i svojim Rožajama i koji se uvijek odazivaju kada je to potrebno. Odazvali su se tako na referendumu i ubijeđen sam da će se odazvati i ovom prilikom na predsjedničkim izborima 19. marta.“

PROTEKLE DVIJE I PO GODINE – VRIJEME RAZARANJA VRIJEDNOSTI CRNE GORE

Đukanović je konstatovao da su protekle dvije i po godine bile godine razaranja svih onih vrijednosti koje su karakterisale savremenu Crnu Goru do 30. avgusta 2020. godine.

„Danas kao što vidimo svjedočimo jednoj potpunoj institucionalnoj paralizi Crne Gore. Ishodište problema funkcionalnost - u nelegitimnoj vladi. Mi smo imali jednu vladu koja je bila servis Srpske pravoslavne crkve ta je vlada pala, došla je druga vlada koja je servis takođe velikodržavnog nacionalizma i koja je servis vlastohleplja određenih ljudi koji danas sjede u toj vladi bez imalo zazora što sa 4% podrške preuzimaju na sebe odgovornost upravljanja državom. Da su ljudi mislili da oni treba da upravlja državom dali bi im 40% a ne 4%. Dakle i tada, kada su izgubili legitimitet u parlamentu, kao što vidite oni sve rade da za koji dan produže svoju važnost ili onu predstavu o svojoj nepostojećoj vrijednosti“, kazao je Đukanović.

RASTJERALI INVESTITORE, UGASILI NACIONALNU AVIO-KOMPANIJU

Predsjednik je podsjetio da je vlast koja je došla prije dvije i po godine, rastjerala investitore i sistematski uništavala imidž koji je Crna Gora imala kao turistička destinacija.

„O Crnoj Gori se ovih prethodnih godina pisalo kao o jednoj od najprestižnijih svjetskih destinacija u svijetu, bilo je samo pitanje da li smo na drugoj, trećoj ili u prvih pet top svjetskih turističkih destinacija. A tokom ove dvije i po godine ove dvije vlade su uspjele da rastjeraju sve te simbole novog turističkog profila Crne Gore. Najprestižniji turistički brend u svijetu je Aman. Aman je došao u Crnu Goru, oni su ga potjerali. Oni su ugasili Montenegro Airlines bez kojeg nema dolaska turista. Dakle, ako je neko spreman da dođe u Crnu Goru nije

spreman da presijeda po tri puta po Evropi. Zato vam služe nacionalni turistički prevoznici. Oni su i to uspjeli da ugase. Dakle, hoću da vam kažem da dio po dio investitora, jednog po jednog investitora rastjeruju, dio po dio biznisa gase, desetkuju ono što su ekonomski resursi Crne Gore“, ukazao je Đukanović.

ODNOS PREMA PENZIONERIMA MORA BITI KORIGOVAN

On je rekao da je nova vlast dovela zdravstvo do stanja da onkološki bolesnici nemaju pravovremenu i adekvatnu terapiju.

„Sa tim avanturističkim idejama sadržanim u programu „Evropa sad“, dakle, gdje su ukinuli doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, oni su danas doveli sistem zdravstvenog osiguranja da onkološki bolesnici nemaju odgovarajuću terapiju nego moraju sa svojom terapijom koju prethodno kupe da idu u zdravstvenu ustanovu u Crnoj Gori“, kazao je kandidat DPS za predstojeće predsjedničke izbore. Đukanović je istakao loš položaj penzionera i rekao da takav odnos prema najstarijoj populaciji mora biti korigovan.

„Govorio sam o problemima u sistemu zdravstva koji nažalost vrlo pogađaju svakog građanina Crne Gore, a posebno građane starije dobi. Ali, dakle, ne pogađa ih samo to. Ja mislim da je ova vlast tokom ove dvije i po godine pokazala jednu apsolutnu neposvećenost penzionerima, jednoj populaciji od 120.000 ljudi u Crnoj Gori, ljudima koji su se časno odužili tokom svog radnog vijeka svojoj državi, ali koji nažalost danas egzistiraju na ivici održivosti. Dakle, to mora biti veoma dobro korigovano u narednom periodu, i ja sam apsolutno siguran da mi znamo kako to treba uraditi, kako treba obezbijediti tu formulu međugeneracijske solidarnosti i kako treba obezbijediti uslove da bi ljudi koji su časno odradili svoj radni vijek mogli sigurno uživati u poznoj dobi svoga života“, jasan je Đukanović.

REALNA PLATA MANJA NEGO PRIJE GODINU

Takođe, on je iznio podatak da je u januaru ove godine realna plata pala u odnosu na realnu platu iz prošle godine, da se povećavaju akcize i rastu cijene.

„Mi smo kroz program „Evropa sad“ dobili obećanje o rastu plata, a koliko juče u našim medijima se pojavila zvanična informacija koja kaže da je u januaru ove godine realna plata u Crnoj Gori pala za 5,1% u odnosu na realnu platu iz januara prošle godine, dakle, u godinu dana. Toliko o rastu plata, jer s jedne strane se povećavaju plate, sa druge strane rastu akcize i porezi. Kada rastu akcize i porezi - raste cijena proizvoda koje kupujete tom platom. Te dakle, rezultat toga je da ovog januara za te iste pare možete za 5% manje proizvoda da kupite nego što ste mogli prošle godine“, konstatovao je Đukanović.

IZBORI 19. MARTA PRILIKA ZA PREKID AGONIJE KOJU STVARA SADAŠNJA VLAST

On je rekao da agoniju koju stvara sadašnja vlast moramo prekinutii i da je prva prilika na izborima 19. marta, a onda, prema njegovim riječima, slijede parlamentarni izbori.

„Tek sa te dvije pobjede mi prekidamo agoniju o kojoj sam govorio. Vraćamo se stabilnoj Crnoj Gori, Crnoj Gori koja će koristeći svoje realne resurse obezbijediti jedan dinamičan ekonomski i demokratski razvoj i postati članica Evropske unije.“

On je konstatovao da je odluka na ovim izborima laka jer se biraju dvije opcije.

„Dakle koliko god se ova ponuda na predsjedničkim izborima činila bogatom i raznovrsnom u osnovi mi tu biramo između dvije opcije. Ili ćemo podržati onu politiku koja je kako sam podsjetio ostvarila sve ove rezultate na jednoj vrlo jasnoj viziji stabilnosti razvoja, i koja će kako sam najavio u narednom periodu, u narednom predsjedničkom mandatu, uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju, ili će se napraviti revizija pređenog puta pa ćemo se vratiti opet balkanskim bespućima, nesporazumima, zaostajanjima, nestabilnostima, međusobnim istrebljenjem po vjerskoj, etničkoj osnovi. To se bira, ne zaboravimo svi ovi koje mi imamo za protivkandidate sada na predsjedničkim izborima, kako se god pretvarali, sada posipali pepelom, prikazivali mirotvorcima i pomiriteljima. Dobro ih mi znamo, voljeli bi mi da im možemo vjerovati, ali ne možemo“, saopštio je Đukanović.

DPS NIKADA NIJE IZDAO CRNOGORSKI INTERES, DRUGI JESU

„Ja sam vas večeras ponosno podsjetio na ono što su rezultati moga bavljenja politikom i mogao bih da vam kažem, uz to slabosti koliko hoćete vjerovatno više nego svi. Ali uvijek smo u situaciji da biramo, ne da tražimo idealnog nego da nađemo onoga čije vrijednosti pretežu u odnosu na mane, jer smo svi od vrlina i mana… Ono što nam nikad niko nije mogao reći, i ne može ni danas, da smo bili predstavnici politike koja je izdala Crnu Goru. Razlikujemo se i mi u ovoj sali u tome koju ćemo partiju zaokružiti, ali dobro vodimo računa

da nikada ne zaokružimo politiku koja izdaje svoju kuću. Znam pouzdano kako biste vi mislili o nekom članu vaše uže ili šire porodice koji bi radio protiv vaše kuće i protiv vaše porodice. Isto je to na državnom nivou. Najteže je izdati prvi put, kad znate prvi put vi više nemate granica. DPS nikada nije izdao crnogorski interest, a ovi moji protivkandidati ovim izborima bogme jesu, i to ne jednom“, rekao je Đukanović.

PROTIVKANDIDATI ĆUTE O SREBRENICI, O ISPISIVANJU U CRKVI RUZICA…

Podsjetio je da njegovi protivkandidati izbjegavaju da daju stav po važnim pitanjima.

„Oni još nijesu preskočili osnovno pitanje, a to je - da li se u Srebrenici dogodio genocid. Oni tvrde da nije. A ja tvrdim da svak onaj ko nije raščistio to pitanja od njega se treba dobro paziti, kad bi se ukazale slične prilike taj bi ponovio taj genocid. Nijesu se ni glasnuli prije nekoliko dana, kada se onako ispisivala crkva Ružica, a znamo da su ispisivali oni koji su željeli da dalje izazivaju krvomutnju između ljudi različitih vjera, nacija na prostoru Crne Gore. Dakle, sve dotle dok ih ne čujemo jasno i glasno da su prihvatili temeljne vrijednosti savremene Crne Gore, dok ih ne čujemo da nema u Crnoj Gori građana prve i druge

kategorije, dok ih ne čujemo da je Crna Gora građanska država i da ona jednako pripada svakom građaninu bez obzira na vjeru, naciju, ne možemo im vjerovati. Dok im ne povjerujemo, moramo ih pobjeđivati.“