Na najpopularnijem sajtu za elektronsku muziku u regionu OnlyClubbing, publika je Exitov novembarski No Sleep festival izglasala za najbolju žurku u 2022. godini!

Izvor: EXIT festival/YouTube

U konkurenciji sa preko 40 događaja i festivala , upravo No Sleep dobio je najveći broj među više hiljada glasova, još jednom pokazavši snagu rejverske zajednice koju ovaj festival stvara od svog prvog izdanja 2018. godine. U izbor su ušle žurke širom zemlje sa preko 500 posjetilaca, bez velikih festivala poput Exita. Svoju veliku zahvalnost ogranizatori iz EXIT tima šalju upravo tim vjernim fanovima jer je zahvaljujući njima još jednom potvđeno da No Sleep nije samo muzički događaj, već pravo, iskreno i istinsko okupljanje svih onih koji vole elektronsku muziku.

U 2022. No Sleep je proslavio i titulu za „Najbolji novi festival Evrope”, a kako je uspješno započeo Exitovu festivalsku sezonu, a zatim je i trijumfalno zatvorio, pokazao je da je nagrada u potpunosti opravdana! U 2022. našao se i u trci za „Najbolji festival u zatvorenom prostoru”, na Evropskim festivalskim nagradama, obećavši brojnim priznanjima da u ovoj godini dolazi još jači.

OnlyClubbing rezultate glasanja ispratio je tekstom: „Sada i zvanično objavljujemo da je najbolja žurka 2022. godine po izboru čitalaca ONLYCLUBBING portala gostovanje Amelie Lens, Reinier Zonnevelda, Indire Paganotto u okviru No Sleep Festivala koji je bio održan u Hangaru u Luci Beograd. Ova sjajni festival će se sigurno prepričavati godinama, a bio je u organizaciji EXIT Festival ekipe koja nam sigurno sprema novo nezaboravno izdanje No Sleep Festivala za ovu godinu!”

Pamtiće se da je ova godina donijela trostruko maratonsko rejv iskustvo, sa dva No Sleep festivala u produkciji EXIT tima i Exitovu No Sleep Novi Sad binu. Amelie Lens, Indira Paganotto, Reinier Zonneveld, Nina Kravitz, Agents of Time, Stephan Bodzin, PartiBoi69 samo su neka od imena koja su dirigovala bitove na prošlogodišnjim izdanjima festivala, i učinila ih iskustvom koje ne smije da se propusti.