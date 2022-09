SVJEDOČANSTVO LJUBAVI I SLOBODE UOČI FESTIVALA ADA DIVINE AWAKENING!

Festival objavio spot za pjesmu ,,Ako znaš što"

Izvor: EXIT

U susret drugom izdanju, ADA Divine Awakening festival objavio je spot talentovane pjevačice Milice Majstorović za pjesmu „Ako znaš bilo što”, obradu klasika legendarne grupe Azra.

U ovoj fantastičnoj interpretaciji Štulićeve pjesme, Milica Majstorović je donijela nevjerovatnu energiju i jedinstvenu nježnost, što je i zabilježeno na video spotu snimljenom na prošlogodišnjem, prvom izdanju ADA Divine Awakening festivala. Kadrovi izabrani za video savršeno su svjedočanstvo ljubavi, blaženstva, mira i slobode koje je festival donio.

To je misija koju će ADA nastaviti i u novom izdanju, od 13. do 18. septembra, na čarobnoj Adi Bojani u Crnoj Gori.

Pjevačica i glumica Milica Majstorović publici je poznata još od 2009. godine, kada se proslavila učešćem na takmičenju „Operacija trijumf”. Svojim neospornim talentom i harizmom osvojila je tada srca publike, a danas je

jednako maestralna, kako na pozorišnoj, tako i na muzičkoj sceni. Na prvom izdanju festivala Milica Majstorović je nastupila kao jedan od izvođača, a ove godine njena izvedba pjesme „Ako znaš bilo što” nezvanična je himna Ada

Divine Awakening-a.

Izvor: EXIT Festival

Milica Majstorović se putem društvenih mreža zahvalila svima koji su omogućili da upravo ona izvede ovu numeru, a posebnu zahvalnost je izrazila Dušanu Kovačeviću, koji je bio idejni tvorac ove saradnje. Azrini „Filigranski pločnici“, na kojima je originalno objavljena ova numera, čuće se tako do jedne od najfascinantnijih plaža Jadrana.

Ovogodišnje izdanje Ada Divine Awakening festivala biće održano u magičnom okruženju Ade Bojane od 13. do 18. septembra i okupiće preko 40 vodećih svjetskih edukatora, koučeva, iscjelitelja i terapeuta iz oblasti partnerstva,

svjesnosti, seksualnosti i ličnog razvoja. ADA je prvi festival svjesnosti i intimnosti na ovim prostorima, a ovogodišnja zvijezda vodilja učesnika je „Povrati svoju moć“.



Na jednoj od energetski najjačih i najljepših destinacija Evrope okupiće se više stotina ljudi u okviru šest dana intenzivnog programa lične transformacije. Preko 80 radionica upotpuniće predavači Devi Mohan, Henry Amar Mayara, Una Senić, Alisa Gurova, Julia Krakova i mnogi drugi, koji će sa posjetiocima pokrenuti proces ulaska u sopstvenu suštinu i vraćanja sopstvene moći.

„Conscious dancing”, „Unleashing abundance in relationships”, „Zen & Tantra”, i „The art of conscious relating”, „One divine love” samo su neke od do sada objavljenih radionica, cjelokupan program festivala stiže vrlo uskoro!

U muzičkom dijelu programa posjetioce festivala pokrenuće Božo Vrećo, LAOR, Praful, Joseph Pepe Danza i mnogi drugi.

Paketi po cijeni od 359 evra u prodaji do 5. septembra!

Ograničen broj paketa za Crnu Goru i region, po promotivnoj cijeni od 359 evra, dostupan je do 5. septembra.

Smještaj podrazumeva pet noćenja u resortu FKK „Ada Bojana“.

Sve informacije o festivalu se nalaze na sajtu ADAwakening.me, gdje se mogu odabrati i odgovarajući paketi.