Mnoge svjetske i regionalne muzičke zvijezde poput Konstrakte, Senide, Anfise Letyago, Mahmuta Orhana i ostalih izvođača sa ovogodišnjeg Sea Dance-a, ali i brojni drugi glumci, muzičari, sportisti i influenseri, oduševljeni su ovogodišnjim izdanjem festivala!

Izvor: Sea Dance Photo Team

Samo neki od njihovih utisaka su da je Sea Dance nezaboravno morsko iskustvo, sjajan provod, festival prepun energije, emocija, smijeha, ljubavi i stvorenih uspomena za idealan kraj ljeta.

Video:

Sea Dance 2022. Izvor: Sea Dance Festival

„U Crnoj Gori sam prvi put kao Konstrakta, kad imaš odgovor od publike koji sam ja dobila, koncert uvek bude lijep. Lokacija Sea Dance-a je toliko lijepa da mi je žao što se festival ne dešava preko dana. Ovo mjesto je prelijepo“, rekla je Konstrakta, koja je svoj premijerni nastup u Crnoj Gori imala upravo na Sea Dance-u. Senida je na plažu Buljarica donijela omiljene pjesme, snažnu energiju i odličan scenski nastup. „Najbolja je publika tamo gdje se svi okupe, a to je Sea Dance! Ovaj festival će mi ostati u duši, publika je odlična“, rekla je ova balkanska trep kraljica. Mahmut Orhan je rasplesao cijelu plažu svojim setom, a nakon nastupa je bio pun utisaka: „Već sam bio u Crnoj Gori, ali nakon ovog nastupa sam još više oduševljen. Bina je na nekoliko metara od mora i to daje osjećaj koji druge lokacije nemaju. Hvala vam, Sea Danceri”! Set

Anfise Letyago, koji su techno obožavaoci premijerno slušali, podigao je atmosferu na viši nivo, koji se održao sve do svitanja. „Ovo je bila nezaboravna noć!“, podijelila je svoje utiske Anfisa nakon seta.

„Volimo Sea Dance i Crnu Goru, prelijepa je lokacija festivala i pogled na Jadransko more, ovo je jedna od najsavršenijih lokacija na svijetu! Produkcija, ekipa i publika su sjajni! Želimo da se vratimo, ljeto nikad ne prestaje!“, poručili su Mind Against, planetarno popularan italijanski duo. Human Rias, koji je na glavnoj festivalskoj bini perfektno zatvorio drugo veče je rekao „Moram da kažem da sam impresioniran lokacijom festivala, ljudi i muzika su predivni! Oduševljen sam i ljepotom Crne Gore. Hvala vam, Sea Danceri, volim vas svim srcem!“

Nezaboravne uspomene sa festivala nosi i Mimi Mercedez, kojoj je ovo bio prvi nastup u Crnoj Gori. „Ovo mi je do sada najljepše iskustvo što se tiče festivala, najjači festival ikad za mene!

Premoćno, bila je prava ljetnja festivalska atmosfera, za koju mislim da svaki izvođač živi“, rekla je Mimi. “Bilo je jedinstveno!” rekao je Marko Louis, koji je nevjerovatnom energijom, silaskom u publiku i pridruživanjem Dubiozi kolektiv na bini, oduševio sve prisutne posljednje večeri festivala. “Bando, hvala za beskrajno ljeto”, kazao je Seksi, iz sastava Crni Cerak uz čije je rime i bitove publika skakala bez prestanka. Sedmorka iz Dubioze kolektiv je posebno oduševljena

lokacijom. “Mi samo možemo biti ljubomorni, imamo 24 kilometra mora, vi imate stvarno super obalu” – rekao je Vedran Mujagić.

“Ovo mi je prvi put na Sea Dance-u i stvarno sam oduševljen! Publika je fenomenalna, lokacija, predivna, energija takođe tako da sam prezadovoljan kako je sve prošlo!” - kazao je Coeus. Osim Sea Dance izvođača festivalom su oduševljene i druge javne ličnosti koje su bile na festivalu.



“Najbolji način da završite ljeto u Crnoj Gori je da budete ovdje! Moj muž i ja smo ovdje svake godine, ne propuštamo ova tri dana najbolje zabave i nadam se da ćemo za koju godinu da vodimo i ćerkicu sa nama!” - rekla je višestruko nagrađivana crnogorska glumica Sanja Vujisić. Influenser Vladimir Veselin Zvekić je na svom Instagram profilu napisao: “Prvi put sam ovdje i ne znam kako se ovaj festival kotira kod vas, ali ja sam oduševljen. More, muzika, prijatelji i dobra energija

su nešto što liječi dušu, barem moju.” Među Sea Dance-rima VIP lože našla se i srpska glumica Tamara Šustić, poznata po svojim ulogama u serijama "Grupa" i "Preživeti Beograd". Mladu glumicu je posebno fascinirao nastup Anfise Letjago, koji je pratila iz neposredne blizine na samoj bini, a za koji je na Instagramu napisala "ovako se to radi".

“Tako sam srećna što sam ovdje! Bila sam na mnogo festivala širom svijeta i sjajno je što Crna Gora ima nešto ovako! Energija je predivna, ljudi su sjajni, ima mnogo lokalaca ali i mnogo stranaca kao što sam ja.” - podijelila je svoje utiske i influenserka Kach Umandap koja je posjetila preko 170 zemalja svijeta. Ovogodišnji Sea Dance je posjetio i bivši košarkaš Budućnosti i Crvene Zvezde sa iskustvom u američkoj NBA ligi, Slavko Vraneš. Crnogorski gorostas je primijećen kako se

zabavlja i uživa u festivalskoj EXITverse zoni virtuelne stvarnosti, nakon čega je posjetio nastup Senide u kojem je uživao iz VIP lože.

U VIP loži našli su se i: influenser Vladimir Veselin Zvekić, učesnice popularnog rijaliti šoua Nevena Blanuša i Tena Tomljanović, model Ivana Brcan, princ repa Kene Beri, influenseri: Lana Šahbaz, Nikita Kars, Leona Dios, Anastasija Gorbunova, Anto Lutovac, Ana Lisjenko…



Nakon izuzetno turbulentnog razdoblja Sea Dance je još jednom pokazao zbog čega važi za najvažniji crnogorski festival. Kroz festivalske kapije tokom tri dana prošlo je više od 40.000 posjetilaca iz mnogih evropskih zemalja, koji su uživali su vrhunskom programu sačinjenom od nastupa internacionalnih i regionalnih muzičkih zvijezda, čiji utisci, zajedno sa reakcijama publike potvrđuju status Sea Dance-a kao jednog od najprepoznatljivijih muzičkih događaja na Jadranu.