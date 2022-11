Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić komentarisao je u Skupštini situaciju oko neradnih dana predviđenih državnim praznikom Dan Njegoševog rođenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Nikoleta Vukčević

Izjavu Alekse Bečića prenosimo integralno:

"Danas je već četvrtak i pri kraju smo radne nedelje, a građani Crne Gore, radnici, nemaju odgovor na pitanje da li je ponedeljak neradni dan, imajući u vidu da Dan Njegoševog rođenja 13. novembar koji smo ustanovili prošle godine zakonom kao praznik pada u nedjelju.

U ponedeljak ujutro ovdje smo imali polemiku nakon konfuznog saopštenja Minstarstva rada i socijalnog staranja, koje je otvorilo određena pitanja. Kao što se sjećate i vi kao predsjednica Skupštine ste bili saglasni sa nama poslanicima i jedinstveno smo uputili apel Vladi Crne Gore da na bazi Zakona ima dovoljno prostora da se istumači da je ponedeljak neradni dan to i učini i koriguje prvobitno saopštenje Ministarstva rada i socijalnog staranja. Vi ste kao predsjednica tog dana preuzeli i obavezu da obavite komunikaciju sa predsjednikom Vlade i sa kolegama iz Vlade, i da još jednom prenesete i taj apel najvišeg zakonodavnog doma u zemlji.

Vjerujte da su građani zbunjeni, svakodnevno se susrećemo sa tim pitanjima, i mi danas kada je četvrtak pri kraju radne nedelje nemamo još uvijek odgovor na to pitanje, jer koliko sam ja upoznat i koliko sam detektovao, nakon onog saopštenja Ministarstva rada i socijalnog staranja nije bilo drugog javnog obraćanja u ime Vlade Crne Gore.

Ne želim da prijetim, politički naravno, ali želim da podsjetim da smo mi tada kao predlagači Zakona - još jednom da podsjetim - prihvatili kompromis da umjesto dva neradna dana, kako se praznuju drugi praznici saglasno našem Zakonu o državnim i drugim praznicima, Dan Njegoševog rođenja se imajuću ono što su potrebe privrede uticaja na budžet, generisanja prihoda i svega ostalog praznuje jednim neradnim danom. Nemojte da u prvoj godini kada se obilježava Njegošev dan završimo to praznovanje na način da će neradna biti nedelja, kako nas je informisalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja a nedjelja već saglasno drugim zakonskim propisima neradan dan u Crnoj Gori.

Ukoliko se to desi, ukoliko se Vlada ogluši o apel svih poslanika vas kao predsjednice Skupštine najvišeg zakonodavnog doma, sigurni budite spreman je predlog izmjena i dopuna tog zakona, i ako se to desi u ponedeljak ćemo procesuirati izmjene i dopune zakona o državnim i drugim praznicima i vratićemo prvobitno rješenje, kako je inicijalno trebalo i da bude, dva neradna dana, usvojićemo to vjerujem do kraja ovog mjeseca ili narednog mjeseca. I sledeći dan i svaki naredni dan Njegoševog rođenja će se slaviti sa dva neradna dana.

Ja poslednji put zaista dobronamjerno upozoravam i pozivam Vladu Crne Gore, jer ima dovoljno prostora bez obzira na različita tumačenja, ima prostora ako ima volje da se istumači da je ovaj ponedeljak neradan dan, jer 13. novembar Dan Njegoševog rođenja pada u nedjelju."