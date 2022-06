Predsjednik Demokratske Crne Gore je na drugoj izbornoj konvenciji u Bijelom Polju poručio građanima da biraju sigurne političke izbore jer više nema vremena za improvizaciju i prava na greške.

Bečić je i istakao da su za njega i njegovu partiju funkcije prolazne, a povjerenje građana najveća vrijednost.

Ostatak saopštenja bivšeg predsjednika Skupštine prenosimo u cijelini:

“Pa evo i mi smo mogli, čuli ste sve. Svakog dana u Skupštini kažu, i žale za nama ovi konsituenti manjinske Vlade kako “Demokrate nisu prihvatile, a mogli su sve ovo da vode, da imaju najviše ministara”, ali da prevarimo 55 hiljada ljudi koji su nas zaokružili 30. avgusta. Mogli smo sve to da imamo, znači neko uze mrvice sa Đukanovićevog i Abazovićevog stola, a mi odbismo da imamo sve, da vodimo te procese i da imamo najveći broj fotelja.”, objasnio je Aleksa Bečić, podsjetivši na javne optužbe od prije nekoliko mjeseci da su Demokrate diglie Crnu Goru na noge zbog fotelja.

“A sad dođosmo do toga da jedino primitivno eliminišu naše kadrove i da se ni jedan naš direktor ne pomjeri ni za jotu. Jeste li vidjeli kojeg direktora, funkcionera Demokratske Crne Gore da je trgovao sa foteljom ovim mjesecima, jeste li vidjeli da je koji ustuknuo ili da se koji prepao da jasno kaže za političku izdaju da je politička izdaja? Ili jeste li vidjeli nekog od njih da nije slučajno došao na proteste? Ne, bili su u prvim redovima, jer naši ljudi ne trguju sa funkcijama, naši ljudi ne trguju sa vašim povjerenjem. Pitaju neki hoćete li podnijeti ostavke? Neće, jer svakog funkcionera Demokratske Crne Gore je izabrala legitimna Vlada i pobjednička parlamentarna većina. Izvolite, razrješavajte, da vas vidi Crna Gora, da vas upozna Crna Gora. Nećemo vam olakšavati posao, hoćemo da pokažemo kako ste jedna primitivna revanšistička družina, koja njeguje sve samo ne evropske vrijednosti!”, naglasio je lider Demokratske Crne Gore, rekavši da je oko dešavanja u EPCG sve izašlo na vidjelo.

“I gle tog čuda - u odboru direktora Elektroprivrede sjedjeli su ljudi sa decenijskim iskustvom. Prije neki dan ova nova nelegitimna Vlada eliminisa sve eksperte, da ih ne nabrajam pojedinačno, ali evo dovoljno je reći ime Rajka Radusinovića, jednog od najvećih inžinjera te struke u Crnoj Gori. Iako Elektroprivreda ima istorijske rezultate, eliminisaše sve članove odbora direktora osim jednoga, funkcionera ovog političkog subjekta koji je anestezirao javnost u prethodnim mjesecima, koji nas je ubjeđivao da neće SNP izdati, koji je govorio za memorandum da je čaj od nane, koji je minirao proteste kad su oni trebali da imaju puni zamah. Nakon toga otvorio proces navodne blokade po Crnoj Gori i najavio ako se bude izabrala manjinska Vlada da će blokirati cijelu Crnu Goru, a od toga nije bilo ništa. Da bi nas na kraju kad se sve završilo pozvali na proteste. Sad mi je jasno zbog čega, da izađemo valjda da proslavimo što su ovi manji po visini, a oni i DPS po dubini zauzeli sve ono što je stvoreno na prevari i izdaji naroda koji je glasao za slobodu 30. avgusta”, kazao je Bečić i dodao da nije to jedino politički tragično čemu svjedočimo ovih dana, pa nastavio.

“Čitam juče, vidim i ovog nelegitimnog premijera kaže da je ova Vlada za 50 dana uradila više nego što bi bilo koja Vlada za godinu, a da će za sto dana da urade više nego što bi neka Vlada za deset godina uradila. I pitaju ga šta ste uradili? Kaže za ovih 50 dana uhapšena je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica. Neko drugi bi mu na ovom mjestu rekao svaka ti je istina takva. Vesna Medenica je uhapšena dok još nije bila izabrana ova Vlada, još za vrijeme mandata Vlade gospodina Krivokapića. Ali nema veze Vlada sa hapšenjem Vesne Medenice, već to rade neki drugi državni organi. Ali ne zaustavi se tu, već izgovori jedan politički biser: kaže, što više granica to više šverca i kriminala, a što manje granica to kaže manje šverca i manje kriminala. Toliko političkih halucinacija ja zaista odavno nisam čuo”, rekao je Bečić podsjetivši okupljene kako su do skoro akteri prevare jedni o drugima govorili.

“Nazivao ih je predsjednik DPS bitangama i kretenima, ali izgleda da se sve zaboravi kada dođoše fotelje, funkcije, pa čak i mrvice sa tog stola. Pa jesu li mrvice vrednije od onih ljudi koji su nas glasali? Ali su očito veliki neki dugovi, veliki su dugovi prema određenim centrima moći. Ne prema jednom, ovdje su dugovi na više strana i zato se vraćaju na ovaj način. Ali mi nećemo stati, nastavićemo i da ukazujemo i da se borimo. Kakva je njihova borba protiv kriminala i korupcije vidjeli ste i svjedočili ste. Evo da vidimo hoće li se konačno Svetozar Marović vratiti sa nelegitimnim premijerom Crne Gore za nekoliko dana iz Beograda, pa da kažemo ako se vrati, evo konkretan korak od te regionalne saradnje, ali ja već sada znam odgovor”, kazao je Bečić, a onda nastavio:

“Da pitamo još jednom noćas iz Bijelog Polja kako napusti Crnu Goru Radoje Zvicer, šef kavačkog klana? Gdje je Ljubo Milović? Vidim ne odgovaraju državni organi Vijestima na pitanje da li je u Crnoj Gori i da li je napustio Crnu Goru? Teška neka pitanja. Gdje je Ljubo Milović, šta radi Petar Lazović, kako je Zoran Lazović, kako je Radoje Zvicer napustio Crnu Goru? Šta se ovo dešava pa nastavljaju nepočinstva kavački, škaljarski, i drugi klanovi po Crnoj Gori? Je li to borba za pravnu državu, je li ovo država snažnih institucija ili država u kojoj je mafija imala i ponovo preuzima prevlast?

E zato ćemo da se borimo, mafija ne smije da vlada ovom zemljom, mafija ne smije da ima sluge u državnim institucijama, mafija ne smije da ima podanike na čelu državnih institucija. Jer zemlja u kojoj mafija vlada, u kojoj se mafija bahati, u kojoj mafija piše odluke, zemlja u kojoj mafija kroji sudbinu ta zemlja nema budućnost. A Crna Gora je uvijek imala i uvijek će imati budućnost. Nisu nas okupatori sahranili neće ni mafijaši ni njihove sluge. Zato molim svakog poštenog građanina, molim vas svi pošteni Crnogorci, Srbi Muslimani, Bošnjaci, Albanci i Romi, ustanite pošteni ljudi, ustanite slobodni ljudi, ustani Crna Goro svih vjera i nacija, branimo i odbranimo, zagrlimo se, pobijediće ljubav, pobijediće pomirenje. Neće ovi mešetari i mafijaši upravljati našim sudbinama, mi smo tu, bićemo još jači, pobijedićemo, odbranićemo i slavićemo.”, zaključio je predsjednik Demokratske Crne Gore.