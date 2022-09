Od septembra minimalna penzija iznosiće 253 eura, što je čak 70% više u odnosu na kraj prethodne godine, kada je minimalna penzija bila 147 eura.

“Takođe, zahvaljujući Zakonu koji je na predlog Demokrata usvojen u decembru prošle godine, pored definisanog povećanja minimalne penzije, penzioneri sa najnižim penzijama će dobiti dodatnih 450 eura na septembarsku penziju koja se isplaćuje u oktobru, odnosno svi penzioneri koji su imali nižu penziju od 220 eura će dobiti razliku do tog iznosa za period od 1. januara ove godine do 1. septembra”, istakao je on, navodi Standard.