Crna Gora je i dalje lider na putu evropskih integracija, iako period stagnacije traje dosta dugo, kazala je za RTCG je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ona je naglasila da su očekivanja od novoformirane Vlade da ubrza naš put ka Evropskoj uniji, te da su oni i spremni za taj posao. Pojasnila je da Ministarstvo evropskih poslova podrazumijeva da će ministar, odnosno ona, voditi proces pregovora s EU, što znači da se pozicija glavnog pregovarača briše iz samog sistema.

Ona je u emisiji “Dobro jutro Crna Goro” na TVCG ocijenila da period stagnacije na evropsku putu naše zemlje traje dosta dugo jer je, kako je rekla, DPS sa vladom koju je predvodio, uspio da ispuni samo tehničke kriterijume u cijelom procesu.

Navela je da će Crna Gora biti prva naredna članica EU, ali nije mogla da precizira rok kada će se to desiti.

“Onog trenutka kad je trebalo preći na politički nivo i obezbijediti suštinske rezultate u oblasti vladavine prava tu su rezultati i napredak izostali. Zbog toga se očekivalo, kad je promijenjena vlast, da će vlada koja je zamijenila obezbijediti te rezultate, budući da je politička volja bila nesumnjiva, ali ona nije u tome uspjeli. I sada se od 43. Vlade Crne Gore očekuje da ubrza proces pregovora”, rekla je Marović za RTCG.

To je ono što su, kako je istakla, spremni da pruže građanima Crne Gore.

Niz ciljeva koje smo zacrtali…

“Još uvijek smo lideri u procesu EU integracija, ali to je zato što druge države sporije napreduju u odnosu na nas. Mi jesmo formalno otvorili sva poglavlja, zatvorili smo tri, prihvatili smo novu metodologiju i sada je na nama da obezbijedimo mjerljive rezultate”, naglasila je Marović za RTCG.

Govoreći o prvi koracima resora na čijem je čelu, Marović je rekla da postoji niz ciljeva koje su zacrtali, ističući da je u narednom periodu moguće napraviti neke odlučujuće zaokrete koji će nas voditi ka EU cilju.

“Naš prvi cilj je da dobijemo završna mjerila koja se odnose na oblast vladavine prava, želimo da pokrenemo politički dijalog koji je suštinski važan za sve reforme koje od nas očekuje Evropska komisija (EK)”, naglasila je Marović za RTCG.

Kad je riječ o pregovaračkoj strukturi, ona je najavila promjene, navodeći da se mora iskoristiti ono što je trenutno funkcionalno, a onda da predlože neka optimalnija rješenja.

Pregovaračka struktura biće jednostavnija

“Proces podrazumijeva da treba da angažujete sve raspoložive kapacitete. Svi koji mogu da doprinesu oni će ostati u pregovaračkoj strukturi. Neće svi biti zamijenjeni kao što to pojedini misle da se nakon promjena dešava, nego će doživjeti promjene da bi bila jednostavnija”, naglasila je Marović, ističući da se pozicija glavnog pregovarača briše iz samog sistema, a da će pregovore voditi ona.

Cilj je, kaže, održiva pregovačka struktura.

Ministarka je saopštila da će se morati postići dogovor o vrhovnom državnom tužiocu, o imenovanjima za Sudski savjet…

“Ako bude suprotno onda će se znati ko koči ovaj proces, a to neće zaista biti Vlada, nego one partije koje za to ne glasaju u parlamentu”, istakla je Marović za RTCG.