Ivan Brajović rekao je da je dobro da se postiže veća saglasnost, sa 41 se došlo do 46. "Moglo se i do 49, ali mogli bi dosta da razglabamo oko toga zašto nije". Rekao je da ne osjeća nikakvu nelagodu što će tri poslanika SD-a biti protiv izbora ove vlade.

Poslanik SD-a Boris Mugoša izjavio je da je ovo najglomaznija vlada od obnove nezavisnosti, sa najmanjim rokom trajanja. “Ovo nije vlada pomirenja, no vlada podmirenja, jer su se svi podmirili. Dobro je što mi nismo ušli u Vladu, bog zna koliko bi ministarstava bilo”. Istakao je da nikada više foliranja, licemjerstva i dvoličnosti nije vidio no tokom pregovora o formiranju manjinske vlade.

Genci Nimanbegu je izjavio da je nova vlada dogovorena kao rezultat poraza koncepta ekspertske vlade, koja je bila eksperiment koji je pojačao protivurječnosti. "To što se danas odvija na javnoj sceni je posljedica toga što je prethodna vlada bila sastavljena pri, ili u vjerskim objektima", rekao je u svom izlaganju.

Miloš Konatar je izjavio da se danas bira nova evropska vlada i da ne rade to jer lako, "već jer su spremni da preuzmu odgovornost i jer je to ispravno". Istakao je da vjeruje u dobre, vrijedne i poštene ljude "kojih ima u svim partijama i ti ljudi konačno moraju početi sarađivati za dobro građana Crne Gore".

"Moramo vratiti vjeru u budućnost Crne Gore i vjeru građanima da u Crnoj Gori može da se živi i da Crna Gora može da bude moderna razvijena država. Za sve je to potrebno da radimo na ekonomsko-socijalnim programima, regionalnom razvoju, evropskom putu i smanjivanju tenzija"

Kazao je da će SD glasati protiv nove vlade, ali se nada da će se u još kraćem roku, nego što je predviđeno da traje ova vlada, doći do evropske većine koja neće robovati retrogradnom sistemu vrijednosti.

"Mi, međutim ne zatvaramo oči pred realnošću, razumijemo da su građani 2020. saopštili da ne žele da DPS ne vodi vladu. Prihvatili smo to i priznale rezultati i ponašali se kao odgovorna opozicija".

"Svoje stranačke interese DPS je ostavio po strani, a to očekujemo i od drugih...Završićemo naše unutrašnje reforme, iz naučenih grešaka. Izborom nove vlade neće poteći med i mlijeko i trajaće borba između dva cilja – evropske i građanske Crne Gore i one koja bi bila nečija provincija 'nebitni dio nečijeg svijeta", rekao je Eraković i dodao da je ogromna većina iz nove vlasti vraćala dugove crkve i vodila se interesima druge države.

“Zato sam ponosan što će prvi put zajedno raditi subjekti koji do sada nijesu direktno sarađivali".

Abazović je istakao da će nova vlada počivati na dva glavna stuba - vladavini prava i ekonomskom razvoju koji nose pet prioritetnih pravaca djelovanja, i to su: borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine, kao i afirmacija djece i mladih.

"Razlog zbog kojeg nijesmo smatrali da ste dio tima jesu vaše biografije i postupci koji se vode protiv vas, na nacionalna osnova. Đurović je srpkinja iz Crne Gore, vjeruje u SPC i tamo se Bogu moli i to je njeno legitimno pravo. Pokazuje se da smo u pravu kada smo smatrali da vi (SD) ne možete biti dio tima proevropske vlade koja bi trebalo da donese pomirenju", kaza je.

"Moramo da se zapitamo kakva je to kombinatorika i šta stoji iza toga, jer je prethodnu vladu srušilo 40 poslanika opozicije, koji su pružili nadu građanima da postoji jedinstveni blok i četiri poslanika koalicije CnB. Normalno je bilo da prihvatimo pet poslanika SNP-a objeručke, ali da dođu na naše vrijednosne pozicije, a ne da budu neko ko uslovljava".

“Lakše mi je, bez obzira na more neslaganja glasati za gospođu Đurović, nego napraviti tehničku vladu sa DF-om. Nijesam zadovoljan, ali ovo je mjera dogovora i kompromisa”, poručio je Konjević.

“Možda je najteže sada DPS-u i SNP-u što su se nakon 20-ak godina ponovo “spojili”, ali i to je politika”, naveo je Konjević.

“Politika je kompromis i dijalog”, poručio je Konjević. Kaže i da bi više volio da je neko iz SD-a predsjednik parlamenta, ali kako dodaje, to nije bilo moguće.

Pred novim rukovodstvom Skupštine, su kako kaže, broni su izazovi, a jedan od njih je da se dođe do približavanja političkih stavova i na taj način smanje tenzije u društvu i nađe, kako je dodao, konsenzus oko najvažnijih pitanja.

“Meni nije problem SNP svaka čast njima, pet poslanika, šest ministara, potpredsjednika vlade i predsjednika Skupštine...Ali ne mogu oni sami to da izglasaju”, poručio je Mugoša.

Za Mugošu je sporno i to što je Đurović iz SNP-a partije koja nije podržavala pristupanje Crne Gore NATO-u, a podsjeća da će Đurović, kao predsjednica Skupštine, biti i članica Savjeta za bezbjednost i odbranu.

“I to treba da bude mjera. Žena nema više, samo tamo gdje se vlada”, poručila je Jelušić.

"Tu je 29 muškaraca i samo jedna žena – Vesna Perović iz Liberalnog saveza koja je 2001. izabrana za prvu i do danas jedinu predsjednicu crnogorskog parlamenta. Od tada je prošla 21 godina i danas imamo priliku da na tom zidu još jednom poremetio tvrdu patrijarhalnu matricu koji govori da javni prostor pripada samo muškarcima", navela je Jelušić.

13 : 00

ŽIVKOVIĆ: ISTORIJSKI DAN

"Danas sa Cetinja krećemo u deblokadu institucija i postizanje šireg konsenzusa", poručio je poslanik DPS-a Danijel Živković. Kazao je da ipak današnji dan ne smatra istorijskim.

Naveo je i da je DPS u prethodnom periodu omogućio mirnu tranziciju vlasti, ali da smo nakon godinu i po svjedoci potpune blokade institucija.



"Čeka nas ozbiljan posao, nije lako ostvariti dijalog, ali to je naša odgovornost. Ne treba niko da likuje, neophodno je da kao ozbiljni ljudi pošaljemo poruku a to je da svi javni funkcioneri moraju poštovati slovo Ustava i moraju voditi računa o nacionalnim interesima i građanima. Vjerujem da će parlament nastaviti da bude transparentna institucija. Građani ne smiju da zaborave sve ono što se dešavalo pije 30. avgusta, priče da će DPS nestati sa političke scene. Bićemo tu zbog stabilnosti Crne Gore", poručio je Živković.



"Vratićemo se u punom kapacitetu za veoma kratak vremenski period na pozicije društveno-političkog odlučivanja, mnogo više nego što je to danas. Ne zbog vlasti i privilegija, nego zbog intresa Crne Gore", naveo Živković.





Izvor: Printscreen