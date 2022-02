Goran Danilović, lider Ujedinjene Crne Gore, misli da bi politička situacija u državi mogla puno da košta Srbe u Crnoj Gori.

On je, gostujući u emisiji Usijanje na Kurir televiziji, kazao da je Ujedinjena Crna Gora protiv rušenja Vlade.



"Mislim da se ovdje sve zna i da nema tajni. Mi smo odavno rekli. Glasaćemo protiv izglasavanja nepovjerenja, iz jednog razloga, ovo je više od glasanja o vladi. Ne radi se samo o sudbini Zdravka Krivokapića, i Ujedinjena Crna Gora, smatra da se ovdje radi o principijelnosti. Danas nije dan D za Crnu Goru. Pozivali smo naše partijske kolege da zanemare razloge zbog kojih nešto prećutno odobravaju, ili podržavaju. Postoji jedna vrsta političke kivnosti političara koji žele da budu državnici i to je nedostojno. Moramo gledati cijelu kuću, a ne samo vlastitu sobu. Ne radi se o tome da li podržavamo Zdravka Krivokapića, već je stvar mnogo veća od toga", kazao je Danilović za Kurir.



On je rekao da je među prvima insistirao da ovu vladu treba popraviti.



"Previše teško je napravljena. Nemati nikakvu alternativu prilično je neozbiljno i moglo bi skupo da košta i to najviše srpski narod. Svi drugi su nekako zadovoljni, čak i ovim što se dešava danas. Ovdje niko 30 godina nije trpio torturu kao mi", rekao je Danilović.