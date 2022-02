Slaven Radunović iz DF-a rekao je ima više krivica zbog toga što je Krivokapić došao u poziciju da bude premijer.

On je kazao da mu se sviđa veliki dio diskusije poslanika SDP Raška Konjevića i kada bi njegovo izvedeno ime vratio u "Rastko" i slavio Svetog Savu kao krsnu slavu, možda bi mogao da bude poslanik Nove srpske demokratije.



“Što se tiče DF-a greška je da čovjek koji nije talentovan za politiku dođe u poziciju da formira vlast. Za činjenicu da je Krivokapić došao u poziciju da bude premijer je svako od nas po malo kriv. Predložen nam je pogrešan čovjek. Da smo tražili da taj kandidat prođe pet iteracija, što je on tražio od nas kao potencijalnih ministara, on ne bi prošao ni prvi. Greška DF-a je što je čovjek koji nije talentovan za politiku došao u poziciju da formira vlast", istakao je Radunović.