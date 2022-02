Krivokapić nije pogrešan čovjek, nego pravi, zato i smeta svima, kazao je lider Prave Crne Gore Marko Milačić.

On je poručio da je pobjedu na izborima u avgustu donijela crkva.



"Krivokapić je izbor Amfilohija, a to što nije ovdje danas donio je najbolju odluku, on je sa narodom. Sve maske su pale, znamo ko je pobjednik, a ko izdajnik. Kada neko obara Vladu sa opozicijom to se zove politička korupcija, izdaja", kazao je Milačić.



"Ovo je izdaja vijeka, generacije. Ovo je izdaja za koju je Darko Pajović statistička greška. Neće nikoga danas Dritan oboriti, samo sebe, oboriće politički obraz URE. Nije ova Vlada savršena, ne može biti nakon 30 godina, ali nikad mi na pamet ne bi palo da obaram Vladu", poručio je Milačić.



On je kazao da "pada izborna volja građana".



"Kada padne Krvokapić ne pada Vlada, nego parlamentarna većina. Nema više dogovora, nego ćemo na izbore, pa da vidimo ko je ta većina. Onaj ko neće na izbore radi za Mila Đukanovića. Ovo što većina ovdje danas radi može biti samo na čast ministrima Bratić, Stijoviću, Milatoviću...sjajnim ljudima, koji su ispunili očekivanja građana", kazao je Miačić.



On je dodao da je ponosan zbog toga što je podržavao premijera Krivokapića.



"Oni koji su ga kritikovali nisu mu ni do koljena. Dritana Abazović je štitio i ovako mu je vratio. On je srušio samo sebe", zaključio je Milačić.