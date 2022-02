Iza premijera Krivokapića ostalo je jedno veliko ništa, kazala je poslanica SDP-a Draginja Vuksanović Stanković.

“Danas se oslobađamo kleronacionalističke, fašističke Vlade Crne Gore”, kazala je ona.



Ona je poručila premijeru da je "pao" na Balevederu gdje je, kako je rekla, sačuvana čast Crne Gore.



"Vi i vaša Vlada ste jedno veliko ništa. Imali ste priliku da časno podnesete ostavku, ali niste imali hrabrosti, utekoste sa ove sjednice", kazala je Vuksanović Stanković.



Ona je rekla da je Krivokapić izdajnik Crne Gore i njenih interesa.



"Čeka nas veliki posao, velika je šteta napravljena. Neki će ići u Spuž, neki doma, a mi koji volimo ovu držvu imaćemo puno posla. Vlada koja pokuša da potpiše ovaj ovakav Temelji ugovor biće srušena, taj potpis bi legitimisao otimanje kulturnog dobra Crne Gore. Ko to pokuša, poćiće kući prije ovih", kazala je Vuksanović Stanković.



Ona je poručila lideru SNP-a Vladimiru Jokoviću da ne idu zajedno "srpski svet" i Evropska unija.



"Ne možemo i uz gusle i uz diple, ne ide zajedno. Ne može nam crkva biti iznad držve, ta vlada nema šanse".



"Nijesam rekao ništa da ću potpisati. Rekao sam da neću podržati nijednu vladu koja neće potpisati Temeljni ugovor. A što se tiče Otvorenog Balkana, to nije 'srpski svet', to podržava i EU", naveo je Joković.



Na izlaganje Vuksanović Stanković reagovao je poslanik DF-a, Slaven Radunović zahvalivši poslanici SDP-a poručujući da je “siguran nakon ovoga da neće tražiti SDP za partnera”.



Ona je kazala da je SDP za pomirenje.



"Možemo da se slažemo ili ne, ali biračima treba da kažete sa kim ste se sastajali poslednjih mjesec i po dana, njima iza leđa", zaljučila je Vuksanović Stanković.