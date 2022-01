"Važno je reći da ako nema dogovora unutar parlamentarne većine, onda tehnička vlada treba da pripremi prijevremene izbore", kazao je za Dan poslanik DF-a Jovan Vučurović.

"Međutim, mi smatramo da, umjesto poplave raznih inicijativa, teških riječi i optužbi, još jednom treba pokušati sa dogovorom unutar parlamentarne većine. DF je otpočeo seriju razgovora sa predstavnicima stranaka parlamentarne većine, a očigledno je da se, prije svega, moraju premostiti animoziteti i što hladnije glave doći do cilja, a siguran sam da je on zajednički - dogovor parlamentarne većine, jer je to jedan od načina da se odbrani narodna volja od 30. avgusta", rekao je on.