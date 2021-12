Vlada Crne Gore u junu naredne godine podnijeće ostavku ukoliko budžet ne bude bio održiv, kazao je premijer Zdravko Krivokapić gostujući u intervjuu Javnom servisu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Ako budžet bude usvojen kako ga je Vlada predložila, a ne kako ga neko kroji, i ako ne bude održiv, Vlada će podnijeti ostavku u junu. Do juna je proces u kojem će se vidjeti da li je plan Evropa sad održiv”, naveo je Krivokapić.

"Ova Vlada je pokrenula put ka održivom, inkluzivnom i pametnom ekonomskom razvoju. Druga njena karakteristika je jačanje institucija koje će doprinijeti da Crna Gora ojača kao građanka, demokratska, ekološka i proevropska država", rekoa je Krivokapić.

On je kazao da ih od prethodnih Vlada razlikuje drugačiji pristup.

"Pristup u kojem nema zamjena, nego očekujemo promjene, pristup u kome idemo na rezultat a ne na fotelje, pristup u kome je u centru svih zbivanja građanin a ne tajkun, u kome idemo na to da je opšte dobro važnije od privatnog džepa", porulio je Krivokapić.

On je istakao da je najvažnije da Crna Gora danas nema korupcije u vrhu.

"Crna Gora više nije prazne kase iz koje je bilo samo namijenjeno za pojedince. Mi želimo da to bude kasa za sve, a to se vidi kroz dva programa "Evropa sad" i "Crna Gora odmah". Mi ne razdvajamo građane i ako je neko nametnuo tu priču. Vidjećete poslije februara, to pomirenje će biti jasno, a najbolje pomirenje je ekonomako pomirenje", naveo je premijer.

On je kazao i da nisu slučajno rekli da u decembru 2025. prosječna plata treba da bude hiljadu eura.

"Da bi se to desilo treba da imamo investitore, koji neće doći u politički nestabilnom ambijentu koji kreiraju određene političke partije nezadovoljni što neki od lideri nije negdje ili zato što drugi kažu da su bili bolji od nas a nisu mogli to da predlože 30 godine", poručio je Krivokapić.

Premijer je kazao da bi aktuelnu političku krizu, kao profesor, definisao kao otpor promjenama.

"Krenuli smo reformskim putem u svim oblastima, samo ne može istovremeno u svim. Zato smo se ovog puta opredijelili da primat naše Vlade budu zaposleni. Sljedeće godine ćemo to raditi za penzionere, uporedo ćemo raditi i sa najznačajnim resursom Crne Gore, a to je upravljanje u kompanijama koje su većinski u državnom vlasništvu", najavio je premijer.

Prema njegovm riječima, nije čudno što je stanje ovakvo.

"Jer 30 godina, odnosno 70, imali ste na sceni jednu vlast koja se svodila na iskaz jendog čovjeka i poslušnost svih ostalih. To vrijeme je prošlo", naveo je Krivokapić.

On je nagalsio da će plate i penzije biti usklađene već na početku januara.

"Očekuje se da novo usklađivanje bude u junu. Do oktobra planiramo intenzivne aktivnosti na reformi Fonda PIO, koji niko nije želio da riješi na najbolji način za građane i penzionere", najavio je Krivokapić.

Krivokapić je podsjetio da je Vlada 27. jula poslala predlog Temeljnog ugovora sa SPC.

"Od tada nismo dobili nikakav odgovor. Da li mislite da je za to kriva Vlada?", naveo je premijer.

Rekao je da je uradio sve što je do njega, da je ugovor napravljen u skladu sa Ustavom, novim Zakonom o slobodi vjeroispovijesti, analogijom vezanom za potpisane sporazume sa Svetom stolicom, Islamskom i Jevrejskom zajednicom, vodeći računa da predlog nikoga ne diskrminiše.

"Potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC bilo je definisano kao mjera određene politike, a ne odnosa države i crkve, nego određenih igrača koji pokušavaju od svega da pretvore neku igru koju ja ne poznajem, kako se ne bi poptisao ugovor. Valjda je to predviđeno za nekog novog premijera", naveo je Krivokapić.